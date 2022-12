PM: Bald im Xbox Game Pass: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, High on Life, Hello Neighbor 2 und mehr (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Der Dezember ist da! Für alle, die die Feiertage gar nicht abwarten können, gibt es schon jetzt jede Menge Gaming-Highlights im Xbox Game Pass! Verliere keine Zeit und wirf einen Blick auf die neuen Spiele, Updates, DLCs und Perks, um Dir die Wartezeit zu verkürzen.

Eastward (Cloud, Konsole und PC) Willkommen in der wundervollen Welt von Eastward. Ein giftiges Miasma hat sich im Land ausgebreitet und zerstört alles auf seinem Weg. Doch ein Bergarbeiter unter Tage und ein kleines Mädchen mit geheimnisvollen Kräften träumen von einer blühenden Welt oben im Freien. Entkomme den tyrannischen Fängen der unterirdischen Welt von Potcrock Isle und begleite das ungleiche Paar auf seiner abenteuerlichen Reise an die Oberfläche!

The Walking Dead: The Final Season (Cloud, Konsole und PC) Nach Jahren auf der Flucht und Gefahren durch die Lebenden und die Toten haben Clementine und AJ endlich die Chance in einer abgelegenen Schule, ein neues Zuhause zu finden. Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende geworden, die Verantwortung für den Waisenjungen AJ übernimmt und das letzte Kapitel ihrer Reise antritt. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne ihren Zögling aus den Augen zu lassen. Wie wird Clementines Geschichte enden? Es liegt in Deiner Hand.

Totally Reliable Delivery Service (PC) Schnall Dir deinen Rückenstützgürtel um, lass den Motor des Lieferwagens aufheulen und liefere Pakete aller Größen und Formen aus! Schließe Dich mit bis zu drei Freund*innen zusammen und sorge dafür, dass die Bewohner*innen dieser quirligen Sandbox-Welt ihre Lieferungen erhalten. Dank Ragdoll-Physik und ausgeflippten Ideen gilt für Dein Unternehmen nur eine Prämisse: Liefere das Paket aus – egal wie!

6. Dezember – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Konsole und PC) Erlebe all die Geschichten des LEGO Star Was-Universums und forme die Galaxis nach Deinen Wünschen. Egal ob Luke Skywalker oder Rey – in dieser neunteiligen Sammlung kommen junge und alte Star Wars-Fans voll auf ihre Kosten. Das Beste daran: Du kannst frei wählen, mit welcher Trilogie Du starten möchtest, um Deine Lieblingsgeschichten direkt zu Beginn zu erleben. Was nicht fehlen darf, ist der typische LEGO-Humor, der für aberwitzige Dialoge und unverhoffte Wendungen sorgt.

6. Dezember – Hello Neighbor 2 (Cloud, Konsole und PC) Willkommen in Raven Brooks und der Welt von Hello Neighbors 2 – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Hello Neighbor 2 ist ein familienfreundliches Horrorspiel, das Dich in eine scheinbar beschauliche Kleinstadt einlädt, in der allerdings alle etwas zu verbergen haben. Du schlüpfst in die Rolle eines investigativen Journalisten und versuchst, die düstersten Geheimnisse Deiner Nachbar*innen ans Licht zu bringen und den Fall um Mr. Peterson zu lösen, jenes berüchtigten Antagonisten aus Hello Neighbor 1.

8. Dezember – Chained Echoes (Cloud, Konsole und PC) Nimm Dein Schwert, kanalisiere Deine Magie und steig in Deinen Mech, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Chained Echoes ist RPG mit Anleihen an die SNES Ära, angesiedelt in einer 16 Bit-Fantasywelt, in der Drachen fast genauso normal wie Pilot*innen in ihren riesenhaften Robotern.

8. Dezember – Metal: Hellsinger (Xbox One) Du bist halb Mensch, halb Dämon und von Rachegelüsten besessen. In der Rolle des Namenlosens kämpfst Du Dich durch die grässlichsten Gebiete der Hölle. Metal: Hellsinger ist ein Rhythmus-Shooter mit Beat im Blut! Je genauer Du den Takt triffst, desto intensiver wird die Musik und umso vernichtender fallen Deine Angriffe aus. Vernichte die dämonischen Horden und ihre Anführer, um in einem gewaltigen Showdown der Roten Richterin höchstpersönlich die Stirn zu bieten.

13. Dezember – High On Life (Cloud, Konsole und PC) Vom Co-Autor von Rick & Morty und Solar Opposites kommt jetzt High On Life. Frisch aus der High-School und ohne Job und jegliche Ambition hast Du nicht viel vorzuweisen, bis ein außerirdisches Kartell die Erde angreift. Gemeinsam mit einem Team aus charismatischen, sprechenden Waffen trittst Du Deine ganz persönliche Heldenreise an, um die größte Kopfgeldjagd des Universums zu starten.

13. Dezember – Potion Craft (Konsole und PC) Du schlüpfst in die Rolle eines aufstrebenden Alchemisten, der seine Heimatstadt hinter sich lässt und auf die verlassene Hütte eines Zauberers stößt. In Potion Craft erschaffst Du Dir den Zaubertrank-Laden Deiner Träume. Lerne die Geheimnisse des Brauens, sammle seltene Zutaten und forme Dein eigenes Schicksal, um der Alchemist zu werden, den die Stadt braucht.

15. Dezember – Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Konsole und PC) Bist Du bereit für das Hot Wheels-Abenteuer Deines Lebens? Setz Dich in den Hot Wheels Racer Deiner Wahl, entscheide Dich für eine abgedrehte Strecke und beweise Dein Können. Drifte, lade Deine Booster auf, rase durch die Loopings, besiege die Schwerkraft und sichere Dir Deinen Platz auf dem Siegertreppchen.

15. Dezember – Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole und PC) Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan ist ein familienfreundliches, zugängliches Abenteuer voller drolliger Wesen in einer kunterbunten, fantastischen Welt. Erlebe eine liebevolle Geschichte über das Erwachsenwerden, Selbstakzeptanz und Mitgefühl während Du düstere Höhlen, geheimnisvolle Inseln und verborgene Buchten erkundest.

Jetzt verfügbar – Battlefield 2042 (Cloud, Konsole und PC) EA Play – Als PC Game Pass- oder Ultimate-Mitglied stürzt Du Dich jetzt mit EA Play in das Shooter-Vergnügen von Battlefield 2042. Passe Dich an eine aus den Fugen geratene Welt der nahen Zukunft an und versuche, mit Deinem Trupp und einem hochmodernen Arsenal auf dynamischen Schlachtfeldern zu überleben. Mit jeder neuen Season erwarten Dich neue Inhalte und Herausforderungen – so wie nun in Season 03!

Jetzt verfügbar – Need for Speed Unbound Early Access Trial mit EA Play – Die ganze Welt in Need for Speed Unbound ist Dein Spielplatz. Beweise, dass Du das Zeug hast, am The Grand teilzunehmen, der ultimativen Streetracing-Herausforderung in Lakeshore. Fahre vier intensive Wochen lang Rennen, während Du genug Geld für die wöchentlichen Qualifikationsrennen verdienst. Hänge Deine Konkurrenz ab, verbessere Deinen Ruf in der Streetracing-Szene und führe die Cops an der Nase herum. PC Game Pass- und Ultimate-Mitglieder können Need for Speed Unbound zehn Stunden lang mit EA Play ausprobieren!

6. Dezember – Conan Exiles: Chapter 2 Kehre zurück in die raue Welt von Conan Exiles, dem Online Multiplayer Survival, das in der wilden Welt von Conan dem Barbaren angesiedelt ist. Nachdem mit dem Age of Sorcery Update die Magie ihr mächtiges Debüt gefeiert hat, bringt Chapter 2 nun neue Features und Inhalte. Jage Zauberer-NPCs für Kopfgeld oder Items und schwinge Dich zur mächtigsten Person des Landes auf.

