Todd Howard: XXL-Interview über Starfield, Elder Scrolls 6 und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Lex-Fridman-Podcast interviewt der namensgebende Moderator regelmäßig sehr ausführlich die unterschiedlichsten Gesprächspartner, darunter Geistes- und Natur-Wissenschaftler, zu ihren Theorien und Arbeiten. In der jüngsten Folge befragte Fridman Todd Howard, Game Director und Aushängeschild der Bethesda Game Studios.

Das fast drei Stunden lange Gespräch umfasst viele Themen. So spricht Howard über frühere Teile der The Elder Scrolls-Reihe, aber auch über diverse Details kommender Titel. Etwa, warum die Idee verworfen wurde, dass in Starfield bei der Reise durchs All der Treibstoff ausgehen kann und dann ein Notsignal gesendet werden muss. Auch zu Elder Scrolls 6 und dem Indiana Jones-Spiel von Machine Games verliert Howard Worte, so soll das Indy-Spiel der Macher der jüngsten Wolfenstein-Spiele ein "einzigartiger Gere-Mix" werden. Weitere Themen sind die Übernahme durch Microsoft, das Thema Grafik und der Sinn des Lebens.