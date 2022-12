Far Cry 6: Abgefahrener SF-DLC kommt am 06. Dezember

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mein erster Gedanke bei den Bildern aus Far Cry 6: Lost Between Worlds schweift in Richtung eines Remedy Action-Spiels. Nachdem wir in einem Far Cry 5-DLC auf dem Mars gekämpft haben, müssen wir als Dani Rojas jetzt dem abgestürzten Alien Namens Fai helfen. Ihr kämpft euch durch mehrer Realitätsdimensionen, bekämpft kristalline Feinde und müsst für Fai spezielle Fragmente finden, um dessen Raumschiff reparieren zu können.

Als Spieler müsst ihr 15 Prüfungen bestreiten, die in zersplitterten Dimensionen von Yara stattfinden. Die sogenannten Risse führen euch unter anderem in eine Unterwasser-Version von Esperanza oder in einen aktiven Vulkan. Am Ende jedes Risses erhaltet ihr ein bestimmtes Fragment, welches dem Alienwesen zur Reparatur des Schiffes dient und zugleich neue Ausrüstung für Dani freischaltet. Die wird auch zwingend benötigt, denn mit neuen Werkzeugen ergeben sich neue Wege in den einzelnen Rissen, wodurch ihr manche Dimensionen mehrfach erkunden müsst. Erreicht ihr am Ende euer Ziel, bekommt ihr neue, noch nicht genannte Gegenstände für das Hauptspiel.

Far Cry 6: Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember 2022 für 20 Euro. Weiterhin könnt ihr euch ein Upgrade Paket leisten und bekommt neben dem DLC noch den Season Pass. Als Komplettpaket kommt die Game of the Year-Edition, falls euch das Hauptspiel noch fehlt. Für die Unentschlossenen unter euch steht ab sofort eine Trial-Version mit den ersten sieben Missionen des Hauptspiels parat. Weiterhin erhaltet ihr im neuesten Update von Ubisoft einen New Game Plus-Modus und eine neue Option, um Unterstützung bei der Suche nach Sammelgegenständen zu erhalten.