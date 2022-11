PM: PlayStation Adventskalender 2022: Mitmachen und gewinnen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch in diesem Jahr warten in unserem großen PlayStation Adventskalender wieder 24 Türchen mit fantastischen Preisen darauf, von euch geöffnet zu werden. So habt ihr bis zum Heiligabend jeden Tag eine Chance auf tolle Gewinne. Um an den täglichen Verlosungen teilzunehmen, meldet euch einfach mit eurem PlayStation-Konto an und schon seid ihr dabei.

In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr den PlayStation Adventskalender in vollen Zügen genießen könnt:

Das Herzstück unseres PlayStation Adventskalenders sind die Credits. Mit denen kauft ihr euch unter anderem Tickets für die täglichen Verlosungen. Damit euer Konto auch immer gut gefüllt ist, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten Credits zu verdienen. 250 Credits bekommt ihr schon mal für jeden Tag, an dem ihr euch beim Adventskalender einloggt.

Beantwortet ihr die tägliche Quizfrage richtig, gibt es 1000 Credits, nehmt ihr zusätzlich noch an der Umfrage des Tages teil, dann winken weitere 500 Credits.

Ladet Freunde über euren persönlichen Link ein. Meldet sich der Eingeladene als neuer Teilnehmer an, erhaltet ihr beide satte 3000 Credits. Also rührt ruhig kräftig die Werbetrommel.

Wenn ihr häufig Aufgaben und Spiele macht, dann wird das natürlich besonders belohnt. Sobald ihr 5, 10 oder 15 Mal mitgemacht habt, greift unser Credit-Booster und beschert euch zusätzlich 5000, 7500 oder sogar 10000 Credits.

Ihr wollt noch mehr Credits? Kein Problem, bei diesen Aktivitäten werdet ihr einmalig belohnt.

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten als kleines Dankeschön einmalig 1500 Credits, egal ob ihr Essential, Extra oder Premium abonniert habt.

Folgt uns unbedingt auf unseren Social Media-Kanälen: Auf Twitter, Facebook und Instagram werden wir regelmäßig Codes veröffentlichen, mit denen ihr euer Konto ordentlich auffüllt. Schaut unbedingt auf allen Plattformen vorbei, jede hat eigene Codes und vielleicht werdet ihr sogar mehrmals an einem Tag fündig.

Tipp: Extra Credits während der Happy Hour

Jeden Tag gibt es zu verschiedenen Uhrzeiten eine Happy Hour, bei der es die doppelte Anzahl an Credits zu verdienen gibt. Aktiviert am besten gleich die Push-Benachrichtigungen, damit ihr sie nicht verpasst.

Jetzt wird’s aber Zeit, die Credits auch mit vollen Händen auszugeben:

Kauf von Tickets für die Gewinnspiele

Ein Ticket kostet 750 Credits. Ihr könnt euch so viele Tickets kaufen wie ihr möchtet und damit eure Chance auf den Gewinn erhöhen. Bitte denkt aber daran, wenn ihr Tickets gekauft habt, dann nehmt ihr auch automatisch an dem Gewinnspiel dieses Tages teil.

Kommende Türchen öffnen

Ihr möchtet gerne wissen, was es alles zu gewinnen gibt und vielleicht eure Credits für einen bestimmten Preis aufsparen, damit ihr an dem Tag besonders viele Tickets kaufen könnt? Wenn ihr 3000 Credits ausgebt, könnt ihr schon mal einen Blick hinter ein Türchen der nächsten Tage werfen und zum Beispiel den 24.12 frühzeitig aufdecken.

Na, das werden wir natürlich jetzt nicht verraten, aber ihr könnt euch auf jeden Fall täglich auf einen großartigen Hauptpreis und einen ebenso fantastischen Nebenpreis freuen. Was euch gleich am 1. Dezember erwartet, das möchten wir euch aber schon mal zeigen.