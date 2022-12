Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine weitere Woche liegt hinter, das zweite Adventswochenende vor uns. Und wie immer am Monatsanfang haben wir auch dieses Mal lohnende Lesetipps für euch zusammengetragen. In dieser Ausgabe geht es um die Frage, ob sich ein blauer Vogel in neue Lüfte emporschwingt oder ob Elon Musk den Vogel abgeschossen hat. Weitere Themen sind die Verteilung von Fördermitteln in der Industrie und 50 Jahre Pong. Natürlich haben wir auch wieder im GG-Archiv gebuddelt sowie ein Video herausgesucht. In letzterem geht es dieses Mal um die Technik von Pokémon Karmesin & Purpur (im Test).

„Adieu blauer Vogel: Welche Konsequenzen hat die Twitter-Krise für die Spielebranche?“

okcool.space am 23.11.2022, Dom Schott

Twitter sieht durch den erratisch wirkenden Führungsstil seines neuen Eigentümers einer ungewissen Zukunft entgegen. Dom Schott sprach mit Indie-Entwicklern, die die Platform als Kommunikations-Instrument nutzen, darüber, wie sich der mögliche Zerfall auf sie auswirkt. Josh alias Stuffed Wombat erzählt ihm:

Das, was durch den potentiellen Zerfall der Plattform wegfällt, sind hauptsächlich internationale Bekanntschaften und Netzwerke – diese informellen Freundschaften, die die Indie-Industry global zusammenhalten. Entwickler, die wissen, was sie tun, werben schon lange nicht mehr auf Twitter für ihre Spiele, sondern bei den Game Awards oder auf Tiktok oder was auch immer.

„Sieben Tage der Zerstörung“

tagesschau.de am 05.11.2022, Nils Dampz

„Wenn die Welt wirklich in einer Woche geschaffen wurde, könnte vermutlich nur Elon Musk sie in einer Woche auch wieder zerlegen.“, kommentiert Nils Dampz das Schalten und Walten des neuen Firmeninhabers in seinen ersten Tagen. Er merkt an, dass letztendlich zu viel Macht in einer Person gebündelt sei, dass der Wert von Twitter aber andererseits auch mit seinen Usern stehe und falle.

„Als die Computer spielen lernten“

sueddeutsche.de am 28.11.2022, Mirjam Hauck

Pong war nicht das erste Computerspiel, aber trotzdem das, mit dem alles begann. 50 Jahre danach zeichnet Mirjam Hauck für die SZ die Geschichte der Computerspiele von Atari ausgehend nach. Angerissen werden dabei auch Nintendo, E-Sport und SimCity. Nebenbei zeigt der Artikel, wie Layout im Online-Journalismus auch gemacht werden kann.

„Erdbeben in der Gaming-Branche“

spiegel.de am 05.11.2022, Hagen Terschüren

Die der Spieleindustrie in Deutschland zur Verfügung stehenden staatlichen Förderungen für dieses und nächstes Jahr sind bereits jetzt aufgebraucht. Hagen Terschüren erklärt auf Spiegel Online, was das Fehlen zusätzlicher Mittel für die Branche bedeutet:

Wenn diese Förderung jetzt aber auf einmal wegfällt, dann sind natürlich auch die Verträge mit Publishern und Investoren hinfällig, weil fest eingeplant war, dass es diesen Zuschuss geben wird. Und man kann das vertraglich vereinbarte Spiel nicht für die Hälfte des Budgets produzieren. Das Ausbleiben der Förderung birgt also die Gefahr, dass die Zuverlässigkeit von Deutschland als Standort infrage steht.

Aus dem GG-Archiv: Lenhardts Nachtwache vom 02.01.2016

GamersGlobal.de am 02.01.2016, Heinrich Lenhardt

Bis vor einigen Jahren kommentierte Heinrich Lenhardt das Nachrichten-Geschehen in der Spielebranche von seinem Domizil jenseits des Teiches aus, während unsereins hier das Feinkostgewölbe auf der Matratze geparkt hatte. Diese Ausgabe beschäftigte sich mit einer besonderen, aber nicht energiesparenden Methode der Spielstand-Sicherung, VR-Hardware und jemandem, der möglicherweise ein ganz kleines bisschen zu viel Zeit mit Fallout verbracht hat.

Im Video: Die Technik von Pokémon Karmesin & Purpur.

„Pokemon Karmesin & Purpur sind eine technische Vollkatastrophe“, sagt Christian Wasser, der selbst Spieleentwickler ist, auf seinem Kanal Samb Zockt. Er wirft Gamefreak vor, ein unfertiges Spiel verfrüht auf den Markt gebracht zu haben, wissend, dass es sich ohnehin verkaufen würde.

Ein herzliches Dankschön geht dieses mal an die Tippgeber SupArai, Sokar, euph, Vampiro und Q-Bert. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.