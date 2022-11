PM: PlayStation Plus – Monatliche Spiele im Dezember (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele im Dezember anzukündigen. Tritt in Divine Knockout: Founder’s Edition bei mythischen Kämpfen gegen andere Götter an, wenn es direkt auf PlayStation Plus veröffentlicht wird. Rette in der Mass Effect Legendary Edition die Galaxie und triff schwierige Entscheidungen, oder wage dich in Biomutant durch eine postapokalyptische Kung-Fu-Saga.

Diese Titel können von Dienstag, dem 6. Dezember, bis Montag, dem 2. Januar, von PlayStation Plus Essential-, Extra- und Premium-Mitgliedern in ihre Spielebibliothek aufgenommen werden. Der Spielekatalog für PlayStation Plus Extra und Premium im Dezember wird später in diesem Monat bekanntgegeben.

Sehen wir uns die monatlichen Spiele mal genauer an.

Dieses Third-Person-Jump’n’Run, das direkt über PlayStation Plus veröffentlicht wird, verleiht dem Genre eine völlig neue Dimension. Greife Feinde an, um sie verwundbar zu machen, und befördere sie aus einer einzigartigen Third-Person-Perspektive aus der Arena. Wähle einen von 10 spielbaren Göttern– schleudere als Herkules Felsbrocken oder schwinge mit Thor Mjölnir. Stelle dich dann in verschiedenen Arenen dem Kampf und meistere in jeder davon eigene Mechanismen. Spiele den 3v3-Arcade-Modus mit Freunden und erkunde eine Vielzahl von Spielmodi, oder tritt in knallharten 1v1- und 2v2-Duellen gegen sie an. DKO bietet Cross-Play und Cross-Progression. Diese Founder’s Edition schaltet DKO und Bonusinhalte für das Spiel, sowie einen von DKO inspirierten Skin in Smite frei.

Erlebe die Legende von Commander Shepard in der gefeierten Mass Effect-Trilogie mit der Mass Effect Legendary Edition erneut. Beinhaltet die Einzelspieler-Basisinhalte und mehr als 40 DLCs der Spiele Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, -Panzerungen und -Packs – remastered und optimiert für 4K Ultra HD. Erlebe ein umfangreiches und detailliertes Universum, in dem deine Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Handlung und das Ende haben.

Kombiniere in dieser postapokalyptischen Kung-Fu-Saga in einer offenen Welt Nahkämpfe mit Feuergefechten und Mutantenfähigkeiten. Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaumes sickert der Tod. Die Stämme sind gespalten. Erforsche eine Welt im Umbruch und entscheide ihr Schicksal – wirst du sie retten oder in eine dunkle Zukunft führen? Du kannst deine genetische Struktur neu codieren, um dein Aussehen und deine Spielperformance zu verändern. Kombiniere Teile, um deine eigenen, einzigartigen Hieb-, Stich- und Schmetterwaffen, Revolver, Gewehre, Schrotflinten und mehr herzustellen. Die PS5-Version bietet native 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung sowie drei verschiedene Grafikmodi.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Montag, den 5. Dezember, um Nioh 2, Lego Harry Potter Collection und Heavenly Bodies ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Diesen Monat können PlayStation Plus-Mitglieder zusätzliche Punkte verdienen, indem sie an unserem PlayStationStars-Loyalitätsprogramm teilnehmen.Lade einfach die monatlichen Titel herunter und spiele sie, um 50 Punkte zu erhalten.

Sieh dir auch unsere von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspirierte Playlist auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs erweitert wird.