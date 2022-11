PM: Euer PlayStation Stars-Update für Dezember 2022 (Sony Playstation Blog)

PS4

Wir präsentieren ein weiteres Monat an neuen Kampagnen und digitalen Sammlerstücken für PlayStation Stars-Mitglieder.

Sehen wir uns mal an, was es im Dezember Neues gibt!

PlayStation Plus – Spiele für Punkte

Für PlayStation Stars-Mitglieder die auch PlayStation Plus-Mitglieder sind

Sieh dir die fantastischen monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Dezember an. Du musst nur Spiele aus dem monatlichen Spiele-Lineup für Dezember spielen, um 50 Punkte zu verdienen. Schau bei der App rein und sieh dir an, welche Spiele in der Kampagne enthalten sind.

Verfügbar ab 06. Dezember 2022

Nimm die Rolle ein! Hol dir Punkte.

Erlebe Online-Spaß mit diesen Multiplayer-Spielen: It Takes Two, Tiny Tina’s Wonderlands, Sackboy: A Big Adventure, Diablo 3, Divinity: Original Sin 2, A Way Out

Es gibt viele Wege, die man einschlagen kann! Erstelle einen Charakter, probiere einen neuen Spielstil aus oder meistere eine neue Mechanik. Wie du es auch immer angehst– spiele eines dieser ausgewählten Spiele, die am besten in einer Gruppe gespielt werden.

Später in diesem Monat verfügbar

Check-In-Kampagne für Dezember & digitale Sammlerstücke

Für alle PlayStation Stars-Mitglieder

Melde dich einfach an und spiele diesen Monat dein Lieblingsspiel auf PS4 oder PS5, um das digitale Tyrannosaurus Rex-Sammlerstück für Dezember zu erhalten. Das ist ein guter Fang.

Verfügbar ab 1. Dezember

PlayStation & You: Wonderbook

Für PlayStation Stars-Mitglieder die Wonderbook für PS3 besessen haben

Jetzt als digitales Sammlerstück – ein wahrer Vorreiter der Augmented Reality, der seinen Platz in der Geschichte von PlayStation verdient hat.

Verfügbar ab 1. Dezember

Für alle PlayStation Stars-Mitglieder

Alle mögen einen fairen, sauberen Kampf. Bis sie schmutzig zu kämpfen beginnen! Was auch immer du für einen Kampfstil pflegst, wähle deine Kombos in einem dieser Spiele weise, um dir ein neues Sammlerstück ins Regal zu stellen. Folgende Titel sind für das Turnier dieses Monats gültig: Under Night In-Birth, Granblue Fantasy: Versus, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 und Tekken 7. Die Belohnung für Dezember ist das digitale „Immortal“-Sammlerstück.

Verfügbar ab 1. Dezember

PlayStation Stars ist unser Treueprogramm, dem du über die PlayStation App kostenlos beitreten kannst. Mitglieder haben eine Reihe von Vorteilen, darunter Zugang zu spaßigen Kampagnen, die regelmäßig aktualisiert und erweitert werden. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem Punkte für Einkäufe im PlayStation Store.

Durch den Abschluss von Kampagnen können digitale Sammlerstücke oder PlayStation Stars-Punkte freigeschaltet werden. Die Punkte können für limitierte digitale Sammlerstücke eingelöst oder gegen PlayStation Network-Guthaben für deinen nächsten digitalen Kauf eingetauscht werden.

Die meisten digitalen Sammlerstücke sollen wichtige Momente der PlayStation- und Sony-Geschichte feiern– einige davon sind offensichtlich, während andere etwas subtiler ausfallen werden. Du kannst diese digitalen Sammlerstücke anderen Spielern zeigen– oder sie auch für sich behalten, wenn du das möchtest. Dir steht eine Auswahl an verschiedenen Vitrinen zur Verfügung.

Wie immer sind dies nicht die einzigen digitalen Sammlerstücke, die diesen Monat angeboten werden– wir haben noch weitere Überraschungen parat. Schau regelmäßig in der PlayStation App vorbei, um Neuigkeiten zu entdecken! Du findest alle Informationen zu PlayStation Stars hier.

Noch nicht angemeldet? Klickehier, um dich kostenlosüber die PlayStation App anzumelden.