Super Mario Bros. Movie: Im zweiten Trailer steckt Mario kräftig ein

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der beliebte Nintendo-Klempner soll ab kommendem April auf der Leinwand zu sehen sein. Im zweiten Film-Trailer zu The Super Mario Bros. Movie steckt der kleine Held mit der roten Mütze ordentlich ein und wird von Donkey Kong bearbeitet, während Luigi der Bart von Bowser gezwirbelt wird. Der führt nichts Gutes im Schilde und greift mit seiner gigantischen schwarzen Wolkenfestung unter anderem die Welt von Peach an.

Im Trailer ist außerdem zu sehen, wie Peach versucht, Mario auf mögliche Prüfungen vorzubereiten. Natürlich geht es um nichts Geringeres als das Wohl vieler Galaxien. Es macht den Anschein, als müsste Mario diese alle bereisen, um seine Erz-Nemesis zu besiegen. Am Ende düst das heldenhafte Ensemble über eine Regenbogenstrecke davon.

Gespickt ist der Trailer mit weiteren Referenzen aus den Videospielen. So fliegt Mario mit seinem Tanuki-Anzug – etwas unkontrolliert – durch die Gegend und Peach berührt eine Feuerblume, um deren Kräfte zu erlangen. Eine Menge wilder Yoshis sind auch zu sehen. Es wirkt so, als würde der Film auf ein ziemliches Spektakel abzielen, was beim verantwortlichen Studio Illumination nicht überraschend käme: Es hat unter anderem Minions, beide The Secret Life of Pets-Filme sowie die drei Teile von Ich, einfach Unverbesserlich realisiert.