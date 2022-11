Two Point Campus: Erste Erweiterung Space Academy erscheint am 6.12.22

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Campus ab 32,95 € bei Amazon.de kaufen.

Two Point Studios hat die erste Erweiterung für das Uni-Aufbau-Spiel Two Point Campus (im Test, Note 8.5) angekündigt. Space Academy bringt gewissermaßen das "Science" in die Science Fiction, so helft ihr der namensgebenden neuen Akademie im Two Point County, was unter anderem drei neue Campus-Level, sechs neue Studierenden-Arten (darunter Außeridische) und sechs frische Kurse ins Spiel bringt. Wobei die wissenschaftlich vermittelten Kompetenzen in Fächern wie Kosmischer Besiedlung, Weltraumkäse-Ernte oder Astrologie euren Absolventen offensichtlich eher zu einer Rolle in einer Space Opera à la Star Trek befähigen, wie der Ankündigungs-Trailer zeigt.

Dazu wird es im DLC die Zeitreise-Touristen als neuen Club sowie drei neue Events geben, darunter die Möglichkeit, an eurem Campus eine Science-Fiction-Convention zu veranstalten. Two Point Campus: Space Academy wird am 6. Dezember 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich zum Preis von 9,99 Euro erhältlich sein. Der Switch-Release erfolgt einige Tage darauf am 12. Dezember.