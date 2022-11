PM: PlayStation-Turniere auf der PS5 werden heute offiziell freigeschaltet (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 809,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachdem wir 2016 unser erstes Turnier auf Konsolen veranstaltet haben, beobachten wir das Wachstum von E-Sports und Competitive Gaming auf unseren Plattformen mit großer Freude.

In den letzten drei Monaten haben wir die nächste Generation unserer Wettkampferfahrung für Konsolen in der Beta getestet: die PlayStation-Turniere für PS5.

Das neue Erlebnis optimiert das actiongeladene Spielen mit kürzeren Turnierzeiten, einer nahtlosen Anmeldung auf der Konsole, leicht auffindbaren Turnieren, einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, Spielbenachrichtigungen in Echtzeit und weiteren Verbesserungen, durch welche häufige Probleme bei Online-Spielen beseitigt werden.

Wir freuen uns sehr, euch heute unsere ersten offiziellen PlayStation-Turniere für PS5 vorzustellen – darunter Guilty Gear -Strive-, NBA 2K23 und EA SPORTS FIFA 23.* Ihr könnt jetzt mit unserer globalen PS5-Community spielen und in einer Reihe von speziellen Events, Herausforderungen, Leaderboard-Wettbewerben und mehr um Preise kämpfen.

Zwischen dem 1. Dezember und dem 31. Januar könnt ihr an den PlayStation-Turnieren teilnehmen: Win-A-Thon auf PS5- und PS4-Konsolen. Es gibt viele großartige Preise zu gewinnen, darunter Bargeld, PS5-Konsolen und neue DualSense Edge Wireless-Controller.

Win-A-Thon ist ein Leaderboard-Wettbewerb, bei dem ihr über die Teilnahme an PlayStation-Turnieren Siege erringen und eure Gesamtwertung verbessern könnt.

Wenn ihr bei einem beliebigen zulässigen Turnier gewinnt, wird dieser Sieg auf euer regionales Leaderboard zu eurer Gesamtwertung hinzugezählt. Wenn die Ergebnisse Ende Januar ausgewertet sind, gewinnen alle Spieler mit den meisten Punkten fantastische Preise.

Die besten PS5-Spieler werden Zubehör wie den neuen DualSense Edge Wireless-Controller oder das Pulse 3D Wireless-Headset mit nach Hause nehmen, während PS4-Besitzer PS5-Konsolen gewinnen könnten.

Achtet bei Turnierkarten auf das Win-A-Thon-Abzeichen, meldet euch an und klettert das Leaderboard hinauf, um Preise zu gewinnen. Eine Übersicht über die Preise und Teilnahmeberechtigungen findet ihr hier.

Auf Grundlage des Feedbacks unserer Community haben wir einige neue Funktionen eingeführt, mit denen ihr schnell und einfach an Turnieren auf der PS5 teilnehmen können, darunter:

Ein einfacher Entdeckungsprozess: Turniere sind leicht zu finden. Scrollt auf dem Home-Bildschirm eurer PS5 zum entsprechenden Spiel und drückt die Unten-Richtungstaste, um eine Liste der in Kürze stattfindenden Turniere anzuzeigen. Alternativ könnt ihr euch verfügbare Turniere ansehen, indem ihr das Control Center durch kurzes Drücken der PS-Taste aufruft, während ihr ein unterstütztes Spiel spielt.

Anmeldung auf der Konsole: Die Anmeldung funktioniert schneller als je zuvor. Wählt im Control Center oder Game Hub einfach ein verfügbares Turnier aus und klickt auf die Schaltfläche “Registrieren”, um an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Turnierbaum-Obergrenze: Das Turnier wird wie üblich länger, je mehr Spieler miteinander konkurrieren. Wir haben jedoch eine neue Funktion zum Begrenzen des Turnierbaums eingeführt, um für jedes Turnier eine Standarddauer zu gewährleisten. Wenn die Obergrenze überschritten wird, werden für ein Turnier mehrere Bäume erstellt – die Preise bleiben jedoch jeweils gleich.

Mehr Turniere: Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Terminplan. Turniere finden häufiger und in regelmäßigen Abständen statt, sodass mehr Spieler die Zeit finden, gegeneinander anzutreten.

Neu gestaltete Benutzeroberfläche: Die brandneue Turnier-Benutzeroberfläche nutzt das Aktivitätskarten-System, damit ihr euch die Turnierinformationen ganz einfach ansehen könnt. Mitteilungen führen euch automatisch durch das Spielerlebnis. So werdet ihr immer benachrichtigt, wenn euer nächster Wettkampf beginnt. Das Turnier kann über die Mitteilung gestartet werden, sodass ihr Zeit habt, im Spiel zu trainieren oder zwischen den Wettkämpfen sogar andere Titel zu spielen.

Automatisches Anzeigen von Echtzeitergebnissen: Nach der Registrierung für ein Turnier könnt ihr über die entsprechende Aktivitätskarte im Control Center auf alle relevanten Details zugreifen.

Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt und während des Turniers fortlaufend aktualisiert.

Der Status des gesamten Turnierbaums kann auch jederzeit auf der Turnierkarte eingesehen werden.

*Alle abgebildeten nutzerbezogenen Inhalte sind fiktiv. Verwendung nur zu Demonstrationszwecken.

Großartige Preise: Alle teilnahmeberechtigten Personen können sich anmelden, um Preise zu gewinnen – unabhängig von ihren Spielstärken.

Die Preise umfassen Bargeld, Ingame-Währung, PlayStation-Konsolen oder -Zubehör, Erlebnisse und sogar besondere Sammelgegenstände, die bereits nur für die Teilnahme erhalten werden können.

PlayStation-Turniere auf der PS5 werden mit der Einführung eines neuen Discord-Servers für PlayStation-Turniere zusammenfallen. Spieler können hier Kontakte knüpfen und sich intensiver in der kompetitiven PlayStation-Community beteiligen. Hier veranstalten wir Interviews und Gaming-Sessions mit wichtigen Persönlichkeiten aus der E-Sports-Community und veröffentlichen weitere besondere Inhalte. Hier findet ihr regelmäßig Neuigkeiten zu E-Sports-Events, Artikeln, Videos und Gaming-News.

PlayStation-Turniere auf der PS5 ermöglichen bedeutungsvollere und reibungslosere kompetitive Gaming-Erlebnisse für Spieler mit unterschiedlichen Spielstärken. Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch anmeldet, spielt, gegeneinander antretet und euch mit der Community über viele fantastische Spiele von PlayStation Studios und unseren Drittanbieter-Partnern austauscht.

Demnächst werden wir weitere Informationen zu neuen Plattform-Funktionen, Titeln und Events veröffentlichen. Bleibt also gespannt.

*Um an einem PlayStation-Turnier teilnehmen zu können, müssen Benutzer in einem teilnahmeberechtigten Land leben, Zugang zu PS5-Versionen von Spielen haben, die von PlayStation-Turnieren unterstützt werden, sowie über eine PS Plus-Mitgliedschaft und eine Internetverbindung verfügen. PS Plus ist ein kostenpflichtiges, fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch zum dann im PS Store geltenden Preis und in regelmäßigen festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die vollständigen Nutzungsbedingungen: Siehe PSN-Nutzungsbedingungen und PS Plus-Nutzungsbedingungen unter www.playstation.com/legal.

*PlayStation-Turniere: Win-A-Thon ist nicht in Kroatien, Malta, Japan, Argentinien, der Türkei, Nordkorea und Russland verfügbar.

*Bevorstehende Turnierzeiten sind im Control Center und Game Hub der PS5 zu finden.