Witcher Remake: CD Projekt bestätigt Open-World

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das The Witcher-Remake folgt dem Beispiel von Witcher 3 - The Wild Hunt und wird als Open-World konzipiert. Wie Kotaku berichtet, will CD Projekt das Remake von Grund auf neu aufbauen. Der Entwickler, Fool’s Theory, arbeitet schon seit mindestens Oktober mit Unterstützung durch CD Project daran.

Der polnische Publisher und Spieleentwickler CD Projekt, der mit The Witcher seinen Durchbruch feiern konnte, hat außerdem noch weitere Projekte in Planung, darunter die Fortsetzung von Cyberpunk 2077, eine neue Witcher-Trilogie und weitere Spin Offs aus der Witcher-Serie.