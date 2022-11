PM: Two Point Campus™ begibt sich dorthin, wo noch kein Student zuvor gewesen ist: in den Weltraum! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Campus™ begibt sich dorthin, wo noch kein Student zuvor gewesen ist: in den Weltraum!

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Limited sind stolz, Two Point Campus: Space Academy vorzustellen, den ersten großen DLC für das beliebte Uni-Management-Spiel, das am 6. Dezember für PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 9,99 Euro erscheint. Die Erweiterung für die Nintendo Switch-Version folgt am 12. Dezember. Spieler und Spielerinnen können Space Academy ab sofort vorbestellen und sich den Ankündigungstrailer ansehen.

Space Academy bietet eine ganze Reihe neuer Features, darunter drei stellare Campus-Standorte, sechs Schüler-Archetypen, die an Bord willkommen geheißen werden, sechs abgefahrene Kurse und Klassenzimmer und vieles, vieles mehr.

Die Spieler beginnen ihre außerirdischen Abenteuer in Universe City, wo sie das stillgelegte Raumfahrtprogramm von Two Point County wieder zum Leben erwecken, um es zu seinem früheren Ruhm zu führen. Und sie brauchen Hilfe an den Fronten der galaktischen Verteidigung, der interdimensionalen Diplomatie und der Vorbereitung des Countys auf das Leben in der Fremde. Die Weltraum-Akademie bietet auch den ersten Two Point-Campus außerhalb des Countys, wo man sich auf einem verdächtig käsigen Asteroiden niederlässt und dessen natürliche (und köstliche) Ressourcen plünderst.

Neue Klassenzimmer wie der Kommandoraum geben Ihren Schülern das nötige Selbstvertrauen, um Phaser auf Betäubung zu stellen, während der Kampfraum die Gemüter erhitzt und die Schüler sich mit Energiedegen duellieren lässt. Als Spieler muss man Weltklasse-Talente rekrutieren – um seinen Campus nicht nur mit angehenden Astronauten und Weltraumrittern zu besiedeln, sondern auch mit außerirdischen Studenten, die nach dem verbotenen Wissen der Galaxis dürsten… wie zum Beispiel die Herstellung der „Goldenen Gubbins“.

Und es wäre aber kein College ohne eine Party – und die Studenten werden reichlich Gelegenheit haben, neue Veranstaltungen zu organisieren, wie z. B. eine Sci-Fi-Convention in der Studentenvereinigung, den kosmischen König des Rock’n’Roll zu sehen oder einem brandneuen Club beizutreten, der einen Zeitreise-Twist hat. Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem die Spieler den Universitätscampus ihrer Träume aufbauen und leiten müssen. Von der Gestaltung stilvoller Wohnheime bis hin zum Anlegen von Zierwegen und Gärten haben die Spieler die Freiheit, ihren Campus mit neuen und einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen zu pimpen, um ihr eigenes pädagogisches Meisterwerk zu errichten.

Mit einer Fülle von lustigen und fantastischen Kursen, die der Spieler erkunden kann, muss er seinen Schülern und Lehrern alles bieten, was sie brauchen, um im akademischen Jahr zu gedeihen und zu bestehen. Two Point Campus ist für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Two Point Campus ist auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar.

