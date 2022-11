PM: Lasst euch von der Wanderlust mitreißen: Das Open-World-Abenteuer Sable erscheint heute für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Glider! Ich bin Greg, der Creative Director bei Shedworks. Das Team und ich freuen uns sehr darüber, dass Sable endlich auf der Playstation 5 erlebt werden kann! Das Team hat viel harte Arbeit geleistet und wir glauben, dass einige der neuen Features und Inhalte besonders gut ankommen werden.

Für alle, die sich mit Sable noch nicht auskennen: Das Spiel handelt von einem Coming-of-Age-Abenteuer in der Welt Midden. Unsere Hauptfigur Sable bricht zu ihrem Gliding auf, einer Selbstfindungsreise, die sie zu atmosphärischen Ausblicken, einsamen Lagern und uralten Ruinen führt, während sie unterwegs Freunde und Fremde trifft. Indem sie ihnen hilft, lernt sie etwas über ihre Lebensweise, entdeckt neue Seiten an sich selbst und wird sich schließlich für die Maske entscheiden können, die sie den Rest ihres Lebens tragen wird.

Die Maske als Mittel zur Erkundung der eigenen Identität. Wenn sie erwachsen werden, müssen alle in Midden an einer Zeremonie namens „Gliding“ teilnehmen. Dafür bereisen sie die Welt und probieren so viele Masken an, bis sie schließlich die eine finden, die am besten zu ihnen passt. Die Maske, für die sie sich entscheiden, beeinflusst, wie der Rest der Welt sie wahrnimmt. Werden sie sich für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft entscheiden? Oder entscheiden sie sich für eine Maske, mit der sie Konventionen ablehnen?

Unser Ziel ist es, den Spielern mit Sable zu vertrauen. Sobald Sable ihre Familie verlassen hat, steht die ganze Spielwelt offen und es besteht die Möglichkeit, mit jedem Ort, jeder Quest und jeder Aktivität in beliebiger Reihenfolge zu interagieren. Im Spiel ist jede Quest optional. Das bedeutet, dass man sich aussuchen kann, welche Teile von Midden man interessant findet und über welche Charaktere man mehr erfahren möchte. Die Handlungen werden ganz allein von Spielern bestimmt und wir hoffen, dass dadurch die Neugierde und Wanderlust geweckt wird, Abenteuer hinter jeder Ecke zu entdecken.

Abgesehen von der Erkundungsfreiheit war es uns wichtig, außerdem ein Spiel zu entwickeln, das inklusiv, warm und offen gegenüber allen Reisenden ist. Dazu zählt auch die Repräsentation von Menschen mit unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten. Zudem möchten wir klarstellen, dass es keine Kämpfe gibt. Wir möchten, dass sich Spieler auf die Erkundung der Welt konzentrieren können, ohne dabei durch Feinde oder Gewalt abgelenkt zu werden.

Das Team hat hart daran gearbeitet, diese Veröffentlichung zu etwas Besonderem zu machen. Gemeinsam mit der Veröffentlichung auf der Playstation gibt es außerdem das bisher größte Inhalts-Update mit einem brandneuen Angel-Minispiel.

In Midden sind Fische eher im Wüstensand als im Wasser von Oasen zu finden. Um loszulegen, muss man die Fischerhütte in Sansee aufsuchen und dort mit Angler sprechen, damit Sable ihre erste Angelrute erhält. Sobald die Angelrute ausgerüstet wurde, kann man sie wo immer man möchte auswerfen und sich sicher sein, dass auch etwas anbeißt! Wenn Angler bei Aufgaben unterstützt wird, verdient sich Sable dann vielleicht sogar die neue Angler-Maske.

In The Wash kann Sable noch einen weiteren neuen Ort entdecken. Im Vivarium wird die heimische Flora und Fauna ausgestellt, aber der Forschungsleiter benötigt Sables Hilfe, um die Sammlung zu vervollständigen. Sable kann jeden Fisch oder Schmetterling, den sie auf ihrer bisherigen Reise gesammelt hat, dort abgeben und er wird bei ihrem nächsten Besuch im Vivarium zu sehen sein.

Zu guter Letzt haben wir die Chance ergriffen, den DualSense-Controller zu nutzen, um bei der Erkundung von Midden ein noch immersiveres Spielerlebnis zu bieten. Man kann den Widerstand der adaptiven Trigger spüren, während man mit Simoon, Sables Hoverbike, über die Dünen fährt. Das haptische Feedback summt, wenn Sable mit der Gleitkugel schwebt, vibriert, wenn heftige Bewegungen um sie herum geschehen und gibt sogar einen Hinweis, wenn Sable in der Nähe eines versteckten Sammelobjekts ist oder wenn ein Käfer reif ist für den Fang.

Wir hoffen, dass Spieler viel Freude an diesem Abenteuer in Midden haben werden und während Sables Reise nicht nur etwas Neues über sie lernen, sondern vielleicht sogar etwas über sich selbst.

Sable ist jetzt als digitaler Download für die Playstation 5 im Playstation Store erhältlich.