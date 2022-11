PM: OddBallers erscheint am 26. Januar (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 Android

Düsseldorf, 28. November 2022 – Ubisoft® gab bekannt, dass OddBallers am 26. Januar 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One, Ubisoft Connect PC, Epic und Luna erscheinen wird. Es wird ebenfalls für PlayStation®5 und Xbox Series X|S über den Kompatibilitätsmodus verfügbar sein.

OddBallers ist ein total verrücktes, von Völkerball inspiriertes Mehrspieler-Partyspiel, in dem Spieler:innen ihre Freunde und Familie herausfordern können. Mit verschiedenen Arenen und einzigartigen Minispielen können Spieler:innen alles in ihrem Umfeld nutzen, um sich an die Spitze des Spiels zu befördern.

Sowohl online als auch im lokalen Mehrspielermodus können Spielende ihre Freundschaft und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Lokal können bis zu vier und auf der Nintendo Switch bis zu sechs Personen gegeneinander antreten. Die verrückte OddBallers Party kann ebenfalls online gestartet werden, um Spielende aus der ganzen Welt herauszufordern.

Über OddBallers: ​Developed by GAME SWING and Ubisoft, OddBallers is a bombastic, dodgeball-inspired multiplayer party game where players are encouraged to use hilariously unfair tactics and wacky weapons to win mini-games in this highly customizable, endlessly absurd world. Packed with a huge variety of crazy mini-games, OddBallers invites players into a reimagined party game where anything can, and will, happen. Players can challenge their friends locally or online.