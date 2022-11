PM: Die Siedler®: Neue Allianzen erscheint am 17. Februar 2023 auf PC (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. November 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Die Siedler®: Neue Allianzen am Freitag, den 17. Februar 2023 auf PC erscheinen wird. Vorbestellungen sind für Windows PC über den Ubisoft Connect Store und den Epic Games Store erhältlich. Die Siedler®: Neue Allianzen befindet sich ebenfalls in der Entwicklung für Xbox®, PlayStation®, Amazon Luna* und Nintendo SwitchTM .

Der Trailer zu Die Siedler: Neue Allianzen kann unter folgendem Link gefunden werden:

In diesem Echtzeitstrategiespiel mit Aufbauelementen können Spieler:innen ein neues Land besiedeln, ihre eigenen Gemeinschaften aufbauen, neue Fraktionen treffen und sie als Feinde oder Verbündete willkommen heißen, um ihre neue Siedlung zu beschützen und zu verteidigen.

Die Siedler®: Neue Allianzen kann in drei verschiedenen Spielmodi gespielt werden:

Entwickelt von Ubisoft Düsseldorf, erwartet die Spieler:innen eine Neuauflage der beliebten Die Siedler-Reihe, die von Grund auf mit der Ubisoft-eigenen Snowdrop Engine entwickelt wurde.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Die Siedler®: Neue Allianzen in zwei Editionen verfügbar sein:

Zeitgleich mit den heutigen Neuigkeiten wird das Team auch mit einem Stream zu Die Siedler®: Neue Allianzen beginnen, um eine Reihe von Themen rund um die verschiedenen Modi, die Geschichte und vieles mehr zu behandeln.

Der erste Livestream findet am 1. Dezember von 16:00 - 17:00 auf twitch.tv/Ubisoft statt. Er wird den Gefechtsmodus zeigen und von dem Creative Director Christian Hagedorn begleitet.

*Luna erfordert eine Kontoverbindung und einen Multi-Access-Tarif. Es gelten territoriale Beschränkungen.

Über Ubisoft Düsseldorf

​Ubisoft Düsseldorf beheimatet mehrere Teams die sich, ganz im Zeichen von AAA-Exzellenz und Innovation, mit einer Vielzahl von Spielen und Technologien befassen. In leitender Funktion entwickelt das Studio beliebte Titel wie "Die Siedler" und innovative Neuheiten wie das teambasierte VR-Abenteuer "Prince of Persia: The Dagger of Time". Als renommiertes Co-Entwicklungsstudio innerhalb der Ubisoft Gruppe wirkt Ubisoft Düsseldorfer aktiv an angesehenen Projekten wie Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Assassin's Creed VR für die Meta VR Plattform und Avatar: Frontiers of Pandora mit. Außerdem trägt das Studio auch in unterstützender Form zur Entwicklung von Plattformen und Technologien wie Ubisoft Connect bei. Ubisoft Düsseldorf ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio Netzwerks. Mehr Informationen unter https://duesseldorf.ubisoft.com. ​