Die Siedler - Neue Allianzen erscheint am 17. Februar 2023 auf PC

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass Die Siedler - Neue Allianzen (in der Viertelstunde) am 17. Februar 2023 auf PC erscheinen wird. Vorbestellungen sind über den Ubisoft Connect Store sowie den Epic Games Store möglich. Ein Release-Termin für Xbox, Playstation, Amazon Luna (soweit verfügbar) und die Nintendo Switch ist noch nicht bekannt. Direkt unter dieser News könnt ihr euch ein Entwickler-Update-Video anschauen.

Die Entwicklungsgeschichte von Die Siedler ist steinig. Ursprünglich sollte die Neuauflage bereits 2020 erscheinen, wurde aber nach einer Closed Alpha Ende 2019 auf unbestimmte verschoben. Nach einer sehr durchwachsen aufgenommenen Beta, während der auch die oben verlinkte Viertelstunde mit Jörg Langer entstand, wurde der für den 17.3.2022 geplante Release kurzfristig ausgesetzt. Jetzt sollt ihr knapp ein Jahr nach dem zuletzt anvisierten Releasetermin lossiedeln können.

Anders als das Ursiedler, ein Urvater der Aufbauspiele, soll Die Siedler ein Echtzeitstrategiespiel "mit Aufbauelementen" werden. Allerdings wurde im Rahmen der Siedler-Serie immer wieder mit neuen Spielmechaniken experimentiert. In Die Siedler - Neue Allianzen müsst ihr ein neues Land besiedeln und eigene Gemeinschaften aufbauen. Dabei trefft ihr auf neue Fraktionen, die zu Feinden oder Verbündeten werden.

Die Siedler - Neue Allianzen könnt ihr in drei Spielmodi angehen: In einer Solo-Kampagne sucht ihr mit den Elari nach Land, in dem ihr euch niederlassen könnt. Ihr müsst euch dabei mit Banditen aueinandersetzen und die Kulturen der neu entdecken Länder kennenlernen. Im Extrem-Modus tretet ihr in Szenarien, wenn ihr wollt im Koop, gegen eine mit Vorteilen ausgestattete KI an. Im Modus Gefecht bekämpft ihr, optional im Koop, die KI oder ringt mit bis zu acht Spielern auf zwölf Karten um den Sieg.

Neben der Standard-Edition, die das Hauptspiel enthält, wird es eine Deluxe-Edition geben. Diese enthält zusätzlich das Deluxe-Paket mit "spielinternen digitalen Inhalten", einem digitalen Artbook und dem Soundtrack sowie das Entdecker-Paket mit weiteren "spielinternen digitalen Inhalten".

Einen genaueren Eindruck von Die Siedler - Neue Allianzen könnt ihr auch am 1. Dezember von 16:00 bis 17:00 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal verschaffen. Der Creative Director Christian Hagedorn wird bei der Vorstellung des Gefechtsmodus dabei sein.