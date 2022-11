35 Jahre Vermeer – Interview mit dem Entwicklern Ralf Glau und Andreas Kemnitz

PC andere

35 Jahre Vermeer – so lange ist es nun schon her das Ralf Glau mit seinem Spiel die Pionierzeit der deutschen Handelssimulationen maßgeblich mitgeprägt hat. Nach Hanse knüpfte er mit Vermeer unmittelbar an den Erfolg seines Erstlingswerks an und zeigte zusammen mit dem Softwarehaus Ariolasoft, dass gute Spiele zur damaligen Zeit nicht nur aus den USA oder England stammen mussten.

Das 35-jährige Jubiläum nahm vor kurzem der Youtube Channel „Magisthans Spielekiste“ von Andreas Ochs zum Anlass, das Spiel im Rahmen einer Retrospektive in allen seinen Aspekten vorzustellen. Neben der Vorstellung der verschiedenen Boxarts für die unterschiedlichen Computersysteme werden auch die entsprechenden Versionen kurz angespielt.

Der Schwerpunkt des Videos liegt aber auf dem Interview mit dem geistigen Schöpfer des Spiels Ralf Glau. Er erinnert sich zurück an die Entstehung von Vermeer und wie sich die Entwicklung und Vermarktung von Computerspielen gegenüber heute verändert hat. Auch das eine oder andere Geheimnis, z.B. über fehlende Bilder in den Programmen, werden- soweit es geht - noch aufgedeckt. Neben Ralf Glau kommt auch Andreas Kemnitz zu Wort, der zusammen mit Paul Förterer für die Erstellung der Commodore 64 Fassung verantwortlich war. Auch er unternimmt eine Zeitreise in das Jahr 1987 und beschreibt seine Erinnerungen an die Entstehung von Vermeer. Ein wirklich sehenswertes Video und ein schönes Zeitdokument zu einem der bekanntesten deutschen Computerspiele der damaligen Zeit.