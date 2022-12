Spiele-Check von Vampiro

Der Ausbau des Schiffes zu einer autarken Fabrik ist die Kernmechanik von Stardeus.

Steam-Deck-Check Die Steuerung mit dem vom Entwickler bereitgestellten Layout funktioniert gut, auch wenn naturgemäß die Maussteuerung etwas schneller ist. Das könnte in Kämpfen einen Unterschied machen, ihr seid aber nicht ständig am Kämpfen und besagte Gefechte laufen dazu auf Standard-Einstellung automatisiert ab. Stardeus läuft mit konstant 60 FPS, ich hatte keine Abstürze. Die Schrift und das UI sind skalierbar und spätestens in den Maximaleinstellungen ist alles sehr gut lesbar. Stardeus ist daher insgesamt hervorragend fürs Spielen auf dem Steam Deck geeignet.

Aus Platz- und Stromgründen solltet ihr eure Objekte modular upgraden.

Kein Fortschritt ohne Forschung.

Beim zweiten derzeit verfügbaren Start legt ihr mit einem intakten Schiff bei mehr Ressourcen und Starttechnologien los.

Während ihr in Terra Invicta (im Check) mit Aliens um die Erde ringt, ist sie inlängst Geschichte. Und während ihr in Rimworld (neueste Erweiterung Biotech im Check) einem Planeten per Raumschiff entkommen wollt, findet ihr euch in Stardeus als KI eines Raumschiffes wieder, das seine menschliche Ladung (größtenteils noch in Stasis befindlich) zu einem neuen Heimatplaneten befördern soll. Ein kleines Problem dabei: Das Raumschiff ist schrottreif. Welche Ähnlichkeiten das Spiel vonmit Rimworld undhat und wieviel Spaß es macht, verrate ich euch in diesem Check.Neben Leichen liegen zu Beginn auch tote Aliens in den Fluren eures Gefährts. Ob die etwas mit dem ramponierten Zustand zu tun hatten? Das Schiff ist in mehrere Sektionen zerschmettert. In einem Raum des prozedural generierten Schiffes laufen noch Heizung und Sauerstoffmaschine. Auch die Stasiskammer ist noch intakt. Darin: Eure wertvolle, menschliche Fracht. Stardeus identifiziert automatisch Räume und Sektionen. Die Sektionen sind nicht mehr alle miteinander verbunden. Ihr könnt sie entweder für Ressourcen abbauen, sie baulich verbinden oder mit einer zu entwickelnden Winde zusammenziehen.Tatkräftig zur Seite stehen euch mechanische Helfer: Bau-, Putz-, Transport- und Kampfroboter. Später mischen auch die Menschen mit. Gehirn des Schiffes ist der Schiffscomputer. Als erstes müsst ihr die Energieversorgung wiederherstellen und für das Wohl von zwei Überlebenden sorgen, also eine Nahrungsproduktion aufziehen und die beiden im Idealfall mit Raumanzügen ausstatten. Denn Temperatur und Sauerstoff spielen eine große Rolle. Bei der Neuorganisation des Raumschiffes hilft, dass ihr alle Objekte versetzen könnt.Roboter und Menschen haben spezifische Fähigkeiten, beispielsweise Bauen und Forschung. Die Bots ladet ihr unkompliziert in Stationen auf, Menschen haben dagegen Eigenschaften und Bedürnisse wie Essen, Hygiene, Spaß und vieles mehr. Trotzdem werdet ihr zur Crew keine so enge Bindung aufbauen wie zu den Protagonisten in Rimworld. Stattdessen werdet ihr eine Bindung zu eurem Schiff entwickeln, auf dem die Crew wie Drohnen herumwuselt.Je länger eine Partie dauert, desto mehr Gefahren drohen: Von Meteoritenschauern, über die Solaranlagen lahmlegenden Staub, Pods mit Aliens oder Zeitbomben bis hin zu Piratenüberfällen, gegen die ihr euch erst später wirklich zur Wehr setzen könnt. Insgesamt ist Stardeus aber eher ein friedliches Spiel. Den Großteil des Spaßes werdet ihr aus dem Aufziehen effizienter Produktionsabläufe und dem daraus resultierenden Wachstum ziehen. Die Ausschlachtung des Schiffes, Planeten-Expeditionen, Handel oder Partikelgeneratoren bringen euch die dafür nötigen Ressourcen. Da immer mehr Menschen aufwachen und Objekte wie Solarzellen eine begrenzte Haltbarkeit haben, führt kein Weg um Wachstum und Nachjustieren herum. Ohne ausreichend Energie – die stromleitenden und -verbrauchenden Objekte verknüpft ihr anfangs immer selbst – ist schnell Schicht im Schacht.Die immer anspruchsvollere Forschung verschlingt davon einiges. Habt ihr nur den Schiffscomputer, könnt ihr maximal 250 kW in die Forschung stecken. Da braucht es mehr Forschungsstationen mit wachsendem Bedarf an RAM, Festplatten und Energie um bessere Technologie zu erforschen. Bauen in die Breite ist dabei energiefressend, stattdessen solltet ihr Computer und Anlagen mit Modulen verbessern, um ihre Leistungsfähigkeit bei gleichem Stromverbrauch zu erhöhen. Ein kleineres Schiff ist auch besser zu verteidigen.Bei der Produktion werdet ihr anfangs vieles, etwa Mikrochips und Transistoren, nach Bedarf an einer Werkbank herstellen. Später habt ihr dafür Maschinen und Schmelzöfen, die nur noch die Ressourcen brauchen. Ihr könnt dazu Produktionslimits setzen. Die Maschinen werden bei Erreichen des Limits inaktiv und verbrauchen keinen Strom mehr.Ihr habt Zugriff auf sehr viele Informationen und Overlays (unter anderem Temperatur, Sauerstoff, warum baut wer was oder warum nicht, Prioritätensetzung). Der Bau der Objekte erfolgt kinderleicht über ein Kreismenü, das ihr per rechten Mausklick aufruft. Habt ihr die nötigen Ressourcen, geht der Bau schnell von der Hand. Hingegen kann die Herstellung eines Upgrade-Chips schonmal zwei Tage dauern.Stardeus ist was das Colony-Management angeht ein wenig wie Rimworld. Der Aufbau eines – im Idealfall autarken – Raumschiffes mit vielen Produktionsketten mischt eine Prise Factorio bei. Das Ergebnis ist ein neues Spielkonzept, das durch den "Road-Trip"-Aspekt eine ganz eigene Note bekommt. In meinen ersten paar Partien bin ich früh gescheitert, da ich erstmal die verschiedenen Produktionsketten und Möglichkeiten zur Ressourcengewinnung, aber auch die wichtigsten Forschungsfelder durchblicken musste.Danach spielte es sich mit dem spacig-meditativen Soundtrack sehr fluffig. Doch der Schwierigkeitsgrad zieht durch Überfälle immer mehr an. Vom Endziel bin ich nach insgesamt rund 20 Stunden noch eine gute Ecke weg. Und den Chip, der die Asimovschen Gesetze außer Kraft setzt, habe ich noch nicht probiert. Neben dem "Balanced"-Story-Generator könnt ihr auch auf Zufall stellen oder ihn ganz ausschalten. Stardeus ist somit schon im Early Access ein gelungener, eigenständiger Colony-Builder, der dutzende Stunden Spaß bietet.