Es geht 10, 20 und 30 Jahre zurück

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer setzen sich mit konservierten Print-Heften und auch manchem Artikel aus dem Online-Archiv einer gewissen "GamersGlobal" mit den Spiele-Themen von früher auseinander.

Was raschelt da im dunklen Wald? Natürlich die Spieleveteranen, die mal wieder in alten Zeitschriften-Jahrgängen blättern. Bei unserem Sprung in die Vergangenheit erkunden wir mit Stargast Sebastian Gerstl die erste Ausgabe von CHIP Power Play, die vor 10 Jahren erschien. Beim Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer verweilen wir etwas länger im Jahr 2012 und entdecken dabei außerirdische Invasoren und schleichende Rächer. Dann geht’s noch weiter zurück: 2002 sorgten Anno und Cate Archer für Aufregung, 1992 beschäftigen uns Rollenspiel-Schwergewichte und ein historischer Ableger der Battle-Isle-Reihe. Ganz frisch sind die News und Spielberichte zu Beginn der Sendung, abgerundet durch einen Griff ins Hörerpostfach.



0:00:15 News & Smalltalk

0:39:15 Zeitschriften-Zeitreise: November 2012, 2002, 1992

0:40:14 CHIP Power Play 1 feat. Sebastian Gerstl, der inzwischen unter die Western-Podcaster gegangen ist. Wir beleuchten die Entstehung des Sonderheft-Projekts und blicken zurück auf Themen wie Retro City Rampage , Gunlord und den Start der Star Citizen -Kampagne.

, und den Start der -Kampagne. 1:26:11 GameStar 12/2002, u.a. mit Anno 1503 , No One Lives Forever 2 und Earth and Beyond .

, und . 1:39:45 Power Play 12/1992 und ein bisschen PC Player 1/1993, u.a mit Wizardry 7 - Crusaders of the Dark Savant, Might & Magic IV und History Line 1914 - 1918.