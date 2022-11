TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Während der Milan Games Week hat RaceWard Studio, das Rennsport-Label von Nacon Studio Milan, mit TT Isle of Man - Ride on the Edge 3, den Nachfolger des Anfang 2020 erschienenen und von Kylotonn entwickelten TT Isle of Man - Ride on the Ridge 2 (im Check), angekündigt. Teil 3 findet auf einem 60 Kilometer langen Rundkurs auf der Isle of Man statt. Auf eurem Motorrad versucht ihr den Titel des Champions der TT Isle of Man zu erlangen.

Ride on the Edge 3 enthält die offiziellen Inhalte der TT 2022 wie Teams, Motorräder und Strecken und läuft in der KT-Engine, die bereits in Rims Racing zum Einsatz kam. Auf euch warten 32 aktuelle und historische Strecken und knapp 40 Superbike- und Supersport-Motorräder sowie ihre Fahrer. Die Physik soll verbessert sein und ihr müsst noch präziser in die Kurven gehen und Bremsen. Einfacher wird es durch Motorrad-Upgrades.

Neu ist das "Open Roads"-Feature, das eine zentrale Rolle in Ride on the Edge 3 spielen soll. Ihr könnt euch auf 200 Kilometern Streckenlänge auf der Isle of Man frei bewegen, interessante Punkte finden und Herausforderungen angehen. Dazu sollen auch Online-Wettbewerbe sowie wöchentliche und monatliche Events gehören.

Marco Ponte, CEO und Creative Driector bei RaceWard Studio, äußerte sich zur kommenden Motorradsimulation wie folgt:

Nach dem großartigen Feedback, das wir zu Rims Racing erhalten haben, freuen wir uns, unser gesamtes Know-how in dieses unglaubliche Rennen einfließen zu lassen. Für ein Entwicklerteam mit einer solchen Leidenschaft für den Motorradsport macht es uns unheimlich stolz, das offizielle Spiel zu entwickeln, das dieses legendäre Rennen für Motorradfans auf der ganzen Welt nachstellt.

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 wird voraussichtlich im Mai 2023 für Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC und Nintendo Switch erscheinen. Den Teaser-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.