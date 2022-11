Dies ist kein Test

Teaser Jede Woche findet ihr neue Tests auf GamersGlobal. Zu diesen könnt ihr uns in dieser Sonntagsfrage Feedback geben.

Auch in diesem Jahr hat die Redaktion für euch massig Spiele getestet. Neben Spaßgranaten wie God of War - Ragnarök, Elden Ring und Bayonetta 3 schnitt manch anderer Titel wie Pokémon Karmesin schlechter ab und dann waren da auch andere Titel wie About An Elf, die zur Ausnutzung der Breite unserer Wertungsskala einluden. Nicht zuletzt wurde manche Wertung viel diskutiert.

An dieser Stelle möchten wir von euch wissen, inwieweit ihr der Aussage zustimmen würdet: "Ich empfinde die Tests bei GamersGlobal als für mich nützlich" . Ob sie euch nun bei der Kaufentscheidung helfen (beziehungsweise Anspiel-Entscheidung in Zeiten von Spiele-Abos wie Xbox Gamepass, PS Plus Premium und Co.), euch unterhalten oder euch anderweitig gefallen. Wie immer seid ihr eingeladen, eure weiterführenden Gedanken nach der Abstimmung in der unten eingebundenen Umfrage in den Kommentaren zu teilen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.