Teaser Heute haben wir einen Gast, der in das mehrmonatige saudi-arabische Protz-Spielefest Gamers8 involviert war – und der auch schon für GamersGlobal tätig war. Aber nur geheim...

Nachdem der letzte WoSchCa leider entfallen musste, haben wir dieses Mal einen spannenden Gast für euch: Benny Kratsch. Jörg hat ihn diese Woche bei einem Event in London getroffen und gleich mal in den WoSchCa einladen, so richtig vor Ort in persona. Der Spiele- und Modejournalist hat viel zu erzählen, unter anderem zum Gamer8-Event in Saudi-Arabien, für den er als Consultant wirkte. Und: Wir lüften ein gut gehütetes Geheimnis aus der Anfangszeit von GamersGlobal.

00:32 Wer ist Benjamin Kratsch?

02:33 Wie sich Benny und Jörg kürzlich in London trafen.

05:30 Jörg schweift mal kurz von Company of Heroes 3 zu Im Westen Nichts Neues ab.

zu ab. 08:45 Ist die Zeit der virtuellen Presse-Events vorbei?

11:28 Die Themen der Woche: Splinter Cell Remake – wer erinnert sich noch an Sam?

– wer erinnert sich noch an Sam? 15:11 Kleines Quiz für Benny anlässlich der Golden Joystick Awards : Was hat Elden Ring alles gewonnen?

: Was hat alles gewonnen? 18:35 Persönliches Kaffeesatzlesen zu den Game Awards .

. 20:18 Und noch eine letzte News: Das Witcher 3 -Nextgen-Update und schmelzende RTX 4090 .

-Nextgen-Update und schmelzende . 24:00 Was hat Benny drei Monate in Saudi-Arabien getrieben, und was ist Gamers8 ?

? 30:00 Was müsste Jörg beim nächsten Grillfest für die Black Eyed Peas zahlen, und welche Relevanz hat Gamers8?

zahlen, und welche Relevanz hat Gamers8? 34:09 „Saudi Arabien hat sich extrem positiv verändert unter Mohammed Bin Salman“ – diese These bleibt nicht unwidersprochen.

41:25 Auf was freuen wir uns am Wochenende? Benny möchte Wakanda Forever gucken. Irgendwie kommen beide nun auf Avatar 2 , der im Dezember startet. Und Jörg beschäftigt sich mit der zweiten Folge der Japan-Doku und spielt wohl Marvel's Midnight Suns .

gucken. Irgendwie kommen beide nun auf , der im Dezember startet. Und Jörg beschäftigt sich mit der zweiten Folge der Japan-Doku und spielt wohl . 44:10 Wir verabschieden uns.

Viel Spaß beim Anhören!