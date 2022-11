PM: Saga of Sins-Ankündigung: Neue Kreaturen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich bin Rupert, der Game Director von Saga of Sins. Ich und mein Team bei Bonus Level Entertainment sind dankbar und unendlich aufgeregt, dass wir heute die dritte spielbare Kreatur unseres neuen Spiels vorstellen können.

Lasst mich euch zunächst ein paar exklusive Einblicke in den Schaffensprozess von Saga of Sins geben.

Lohnend. Etwas erschaffen, das sich lohnend anfühlt. Etwas, das frischen Wind bringt, etwas, das eure Zeit wert ist – das wertvollste Gut, das ihr als Spieler:in uns geben könnt. Das ist unsere Aufgabe als (Indie-) Entwickler.

Und so entstand die Idee eines neuen Sub-Genres: Story-Arcade!

Die Kombination einer tiefgründigen Geschichte von innerer Zerrissenheit, unerwarteter Wendungen und mehreren möglichen Enden mit fesselndem Gameplay im Stil eines Arcade-Games. Rollenspiel-Elemente, Geheimnisse, sammelbare Gegenstände und eine Neuinterpretation von Spielfortschritt runden die Erfahrung ab, alles präsentiert im Stil von Buntglasmalereien, passend zum Setting des Spiels. Ein Spiel, das von den Werken Hieronymus Boschs (1450-1516) inspiriert wurde, die ich seit meiner Kindheit liebe.

Also, darum geht‘s: In Saga of Sins spielt ihr den aufrechten Kleriker Cecil, der die Seelen der Menschen in Form von vier einzigartigen, dämonischen Kreaturen – wie beispielsweise dem heulenden Werwolf oder dem mutigen Gargoyle – betreten kann, in die er sich verwandelt. So bekämpft er die sieben Todsünden und befreit sein geplagtes Dorf Sündenquell.

Jede der Kreaturen hat individuelle Fähigkeiten und Angriffsmuster, die verbessert werden können. Hat man sie erst einmal freigeschaltet, kann nach Belieben zwischen ihnen gewechselt werden. Was alle gemeinsam haben ist der zerstörerische Machtansturm.

Endlich können wir heute auch die dritte Kreatur vorstellen: den mächtigen Greifen!

Dieser uralte Dämon ist ein Symbol der Loyalität und des Vertrauens, ist aber umso gnadenloser, wenn es darum geht, Sünder mit seinen scharfen Augen zu entdecken. Wenn nur nicht der Appetit dieser dämonischen Kreatur auf vorzugsweise menschliche Leber hätte, würde unser bescheidener Held Cecil sich noch nicht einmal sehr schlecht dafür fühlen, sich in sie verwandeln zu müssen, um die Seelen der 31 Einwohner von Sündenquell zu betreten.

Sündenbefallene Seelen sind Action-Level und Bosskämpfe, die thematisch den sieben Todsünden angepasst sind; Jähzorn, Trägheit, Neid, Wollust, Habgier, Hochmut oder Völlerei.

Unschuldige Seelen anderseits, bieten eine Auswahl an Puzzles, Rätseln oder Geschicklichkeitsprüfungen, um die Erfahrung noch abwechslungsreicher zu gestalten. Betretet die Seele eines Dorfbewohners und findet heraus, was dort auf euch wartet! Vielleicht gibt es dort ja noch mehr Überraschungen…

Die Waffe des Greifen ist ein Streuschuss, der aufgewertet werden kann – genau wie der Flammenatem des Gargoyles oder der Dreifachschuss des Werwolfs – indem den Madonna-Statuen Gold spendest. Die Statuen findet ihr in Sündenquell verstreut, im Zentrum des Spiels, sozusagen.

Der Streuschuss kann von zwei zu vier Projektilen erweitert werden, was den Greifen ziemlich mächtig im Kampf werden lässt. Also stelle sicher, dass ihr viele Schatzkisten ausräumt – sieben in jedem Level, von denen einige ganz schön gut versteckt sind – und euren Machtansturm auf möglichst viele Gegner gleichzeitig anwendet, da hierbei doppelt soviel Gold von ihnen fallengelassen wird!

Der größte Vorteil des mächtigen Greifen ist allerdings der Mauergriff. Nur er kann spezielle, in Ranken gehüllte Wände erklimmen um neue Höhen zu erreichen, Geheimnisse zu entdecken, oder Gegnern in den Rücken zu fallen.

Natürlich hat jede dämonische Kreatur ihre eigene, einzigartige Fähigkeit. Das Offenbarungsschrei des Werwolfs kann gerissenes Glas zersplittern lassen, um verborgene Kisten zu finden, und der Flammenatem des Gargoyles kann bestimmte Objekte in Brand stecken, um einen neuen Pfad zu enthüllen, oder Rätsel zu lösen.

Ein Kleriker, der die Seelen von Menschen in Form von dämonischen Kreaturen betritt… Klingt das sonderlich demütig?

Tut Cecil das, was richtig ist, oder befolgt er nur blind Befehle – so wie während der Kreuzzüge, für die er sein Dorf verlassen hat? Zweifel kommen auf. Mehr und mehr beunruhigende Geschehnisse finden statt. Verliert Cecil schlichtweg den Glauben… oder sogar den Verstand?

Wir hoffen, dass wir euch heute ein wenig Vorfreude vermitteln konnten, und ihr selbst die Wahrheit ans Licht bringen werdet. Wir alle haben unser Herzblut und unsere Leidenschaft in die Entwicklung von Saga of Sins gesteckt, und es wäre uns eine Ehre, wenn du ihr ein wenig Zeit nehmen würdet, um es zu spielen.

Saga of Sins wird digital auf PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen und auf den Sprachen Englisch (VO), Französisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch, sowie Lateinamerikanischem Spanisch und Portugiesisch spielbar sein.