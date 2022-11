PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 28. November bis zum 2. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

29. November – Speedgunner Ultra

Speedgunner Ultra mischt auf beeindruckende Weise Plattformer und Shoot-Em-Up. Mit nur einem Knopfdruck transformierst Du Deinen schwer bewaffneten Cyborg in einen Jet, der die wendigsten Manöver und Beschleunigungen beherrscht. Wenn Du beide Formen und ihre Fähigkeiten optimal einsetzt, wirst Du Deine Feinde vernichten und das nächste Level erreichen können.

29. November – Soccer Story

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Nach einer Katastrophe hat die Soccer Inc. dafür gesorgt, dass niemand mehr einen Fußball auch nur ansehen, geschweige denn treten darf. Doch sie haben nicht mit Dir gerechnet. In diesem physikbasierten Fußball-Titel kickst Du nicht nur für den Spaß, sondern die Freiheit und die Liebe zum Sport. Die Rettung des Fußballs steht auf dem Spiel – und das pünktlich zum Release im Game Pass!

30. November – Warhammer 40,000: Darktide (PC)

Game Pass – Entreiße die Stadt Tertium Horden blutrünstiger Feinde in diesem intensiven Action-Shooter – und das pünktlich zum Release im Game Pass! In den Tiefen der Makropole droht die Saat der Verderbnis, sich in eine überwältigende Flut der Finsternis zu verwandeln. Es liegt an Dir und Deinen Verbündeten in der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt.

30. November – Megalan 11

Optimiert für Xbox Series X|S – Das Schiff einer wissenschaftlichen Expedition fängt ein SOS-Signal auf, aber aufgrund einer missglückten Landung wird die Rettungsaktion zu einem völligen Fehlschlag. Es liegt an Dir, einen Unterschlupf zu finden und Dich an die rauen Bedingungen des roten Planeten anzupassen. Obwohl die Besatzung aus fünf Personen besteht, bist Du auf Dich allein gestellt. Erkunde eine verlassene Basis und verteidige sie oder unternimm Raubzüge in die Wüste, um wertvolles Metall für Ausrüstung und Reparaturen zu sammeln. Wirst Du dem roten Planeten entkommen?

1. Dezember – Warp Drive

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Warp Drive ist ein rasantes Rennspiel mit einer besonders unvorhersehbaren Fahrmethode: Wenn Du Dich im schnellen Wechsel über die Fahrstrecke teleportierst, schaltest Du Abkürzungen und geheime Routen frei, die Dir den entscheidenden Vorteil bringen. Fahre Rennen an der Decke, spring über gigantische Schluchten, rase Wasserfälle hinauf und erlebe futuristischen Rennspaß. Upgrade Deinen Quadrotor zwischen den Rennen und verbessere so nach und nach seine Fähigkeiten, Bauteile und sein Aussehen. Hör auf Deinen schroffen Manager Lenny oder ignorier seine Worte einfach. Was wissen Außerirdische schon vom Rennsport, hm?

1. Dezember – Sword of the Vagrant

Reise in die wunderschöne, handgemalte Fanatsy-Welt Mythrilla und erfahre die Wahrheit über Deine Abstammung. Du schlüpfst in die Rolle von Vivian the Vagrant, einer reisenden Söldnerin und führst die Studien ihres verschollenen Vaters weiter – im Versuch, ihre Familie wiederzufinden. Bahne Dir Deinen Weg durch Scharen von Monstern und reise von Deinem ruhigen Küstendorf aus durch verwunschene Wälder und verwüstete Ebenen. Welcher Trost wird am Ende ihres blutigen Pfades auf die Heldin warten?

2. Dezember – The Callisto Protocol

Optimiert für Xbox Series X|S – Du schlüpfst in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der in einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupiter-Mond Callisto feststeckt. Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängnis Chaos aus. Um zu überleben, bleibt Dir nur ein Ausweg: Bahne Dir den Weg durch die Einrichtung, decke die düsteren Geheimnisse hinter den mysteriösen Vorkommnissen auf und sammle wertvolle Waffen. Bestelle jetzt vor und erhalte den Retro Prisoner Charakter- und Weapon Skin.

2. Dezember – Marvel’s Midnight Suns

Optimiert für Xbox Series X|S – Die Dämonin Lilith und ihre furchterregenden Horden haben sich mit den dunklen Armeen von Hydra vereint. Jetzt ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln. Als Hunter stellst Du ein äußerst ungewöhnliches Team aus erfahrenen Superheld*innen und gefährlichen übernatürlichen Krieger*innen zusammen. Wird es Legenden wie Doctor Strange, Iron Man und Blade gelingen, ihre Differenzen im Angesicht dieser apokalyptischen Bedrohung zu begraben?

2. Dezember – Need for Speed Unbound

Die ganze Welt in Need for Speed Unbound ist Dein Spielplatz. Beweise, dass Du das Zeug hast, am The Grand teilzunehmen, der ultimativen Streetracing-Herausforderung in Lakeshore. Fahre vier intensive Wochen lang Rennen, während Du genug Geld für die wöchentlichen Qualifikationsrennen verdienst. Hänge Deine Konkurrenz ab, verbessere Deinen Ruf in der Streetracing-Szene und führe die Cops an der Nase herum. Um bereits drei Tage vorher zu spielen, bestelle jetzt die Need for Speed Unbound – Palace Edition vor.