The Long Dark: Neue Erweiterung im Dezember (+ Trailer)

Am 5. Dezember erscheint der erste kostenpflichtige Erweiterungspass für das von Hinterland Studio entwickelte The Long Dark. In diesem durchstreift ihr vereiste Regionen nach einer geomagnetischen Katastrophe und kämpft gegen die erbitterte Kälte um das Überleben. Die angekündigte Erweiterung The Long Dark - Tales from the Far Territory knüpft an den Survival-Mode des Spiels an und erweitert die Karte von Great Bear Island.

Hinterland Studios will mit dem Erweiterungspass über einen Zeitraum von einem Jahr im Abstand von je acht bis zehn Wochen neue Inhalte ins Spiel bringen. Auch neue Gegenstände und Geschichten sind Teil der Erweiterung, ebenso wie Änderungen an der Spielmechanik. Das Studio verspricht auf seiner Homepage, dass neben den kostenpflichtigen Inhalten auch kostenlose ihren Weg in das Spiel finden.