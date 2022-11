Gerücht: Alien Isolation 2 und Alien-AAA-Titel von Grasshopper

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 iOS Linux MacOS Android

Die Internetseite Insider Gaming schreibt gerüchteweise, ein neues AAA-Spiel im Alien-Universum solle an Weihnachten 2023 veröffentlicht werden. Das Spiel solle ein Survival-Horror-Game werden und sich an Resident Evil und Dead Space orientieren. Das Spiel sei bisher unter dem Codenamen Marathon in Entwicklung und solle für die aktuelle Konsolen erscheinen.

Das neue Alien-Spiel soll von Grasshopper Manufacture entwickelt werden. Das japanische Studio ist vor allem für die Spielreihe No More Heroes (Teil 3 im GG-Test: 8,0) bekannt, aber auch für Killer 7, Killer is Dead (im GG-Test: 7,0), Sine Mora, Chainsaw Lollipop (im GG-Test: 8,0) oder Shadows of the Damned (im GG-Test: 7,5).

Laut der ungenannten Quelle von Insider Gaming soll außerdem ein Nachfolger zu Alien - Isolation (im GG-Test: 6,5) entweder bereits in der Mache sein oder gerade gepitcht werden.