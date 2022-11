Meta Quest: Bundeskartellamt erlaubt Verkauf der VR-Brillen in Deutschland

Wie das Bundeskartellamt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist eine Einigung mit Meta erzielt worden. Die Quest-VR-Brillen können künftig auch ohne Facebook-Konto genutzt werden. Somit steht einer Veröffentlichung in Deutschland nichts mehr im Wege und ist laut einem Unternehmenssprecher von Meta schon für dieses Jahr geplant. Das Bundeskartellamt will die Situation aber weiterhin beobachten.

Bisher war es nur möglich, die Quest 2 und Pro Brillen mit einem Facebook Account zu nutzen, was aber aufgrund der dienstübergreifenden Verarbeitung von Daten und der erzwungenen Verknüpfung unterschiedlicher Dienste vom Bundeskartellamt als kritisch angesehen wurde. Daraufhin nahm Meta, damals noch Facebook, schon im Jahr 2020 die Quest Brillen vom deutschen Markt. Sollte es zu keinen auffälligen Datenflüssen zwischen dem VR-Bereich und den restlichen Bereichen von Meta kommen, wird die Quest Pro erstmalig und die Quest 2 wieder auf dem deutschen Markt erhältlich sein.