GOG.com Black Friday Sale gestartet // Narita Boy kostenlos

Auch GOG.com kann sich den "Rabattschlachten" rund um den Black Friday nicht entziehen und hat am 23. November 2022 den Black-Friday-Sale-2022 (GamersGlobal-Partnerlink) gestartet. Traditionell gibt es natürlich auch dieses Mal wieder die Möglichkeit, mit einem einfachen Klick einen weiteren Titel auf nimmer Wiedersehen in seine Spielebibliothek zu befördern: Das wahlweise unter Hack and Slay (GamersGlobal), Metroidvania oder Action-Adventure (Steam) einsortierte Narita Boy konnte zu seiner Veröffentlichung 2021 durchweg gute bis sehr gute Wertungen einfahren und besticht mindestens durch seinen Retro-Stil. Einen Eindruck verschafft euch der Release-Trailer am Ende dieser News. Narita Boy ist bis zum 25. November um 15:00 Uhr kostenlos verfügbar.

Daneben gibt es natürlich eine Unzahl an preisreduzierten Titeln und auch die Spielebundles wurden von GOG.com wieder aufgelegt. Hier werden immer drei Titel zu einem nochmals reduzierten Preis angeboten. Wer sich zum Beispiel das Ferkel-Bundle - bei dem ihr HuniePop, Alternate DiMansion Diary und Succumate für grob 15.00 Euro bekommt - schnappen will, muss sich jedoch sputen, da die Bundles limitiert sind. Bis zum 30 November hat der geneigte Konsument Zeit, vermeintliche oder gar tatsächliche Schnäppchen im Black-Friday-Sale zu machen.

Unabhängig vom Mega-Sale lohnt sich ein täglicher Blick auf den Deal des Tages. Solltet ihr nach der kürzlichen Veröffentlichung von Eye of the Beholder für Commodore 64 wieder Lust aufs Dungeon-crawling bekommen haben, aber den Aufwand und/oder die Komfort-Distanz zu heutigen Titeln fürchten, bietet sich euch die Möglichkeit für 3.99 Euro mit Legend of Grimrock 2 (zur Stunde der Kritiker) wieder in dieses Genre reinzuschnuppern.