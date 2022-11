Dark Envoy: Gameplay-Trailer zeigt weitere Spielmechaniken

PC XOne PS4

Event Horizon hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Dark Envoy veröffentlicht. In dem RPG-Adventure bereist ihr die Welt Jäan, in der ein Krieg tobt. Mit Magie und Technologie ausgestattet, steht euch ein breites Repertoire an Fertigkeiten zur Verfügung. Die werden auch benötigt, denn die Kämpfe in Dark Envoy sollen in Echtzeit ablaufen und taktische Finessen bieten. Um diese besser nutzen zu können, lassen sich die Kämpfe pausieren.

Neben Fertigkeiten und Kämpfen zeigt der Trailer kleinere Sequenzen aus der Geschichte, einfache Entscheidungsmöglichkeiten in Dialogen, das Ausrüstungssystem und die Fortbewegung auf der Karte. Ein großes Luftschiff dient, wie schon im letzten Trailer zu sehen, dem handlungstragenden Geschwisterpaar als Basis. Später ist es möglich, andere Charaktere für eure Gruppe zu rekrutieren. Das scheint auch bitter nötig, denn als wäre der Krieg nicht schlimm genug, droht am Horizont eine noch nicht weiter benannte dunkle Macht.