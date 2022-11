Valheim: Mistlands-Update ist fast fertig, auf dem Testserver spielbar

PC XOne Xbox X Linux MacOS

Das nächste, größere Content-Update im Rahmen des Early Access für das Survival- und Crafting-Spiel Valheim (zum Test) steht in den Startlöchern. Hinzugefügt werden mit dem Mistlands-Update ein weiteres Biom, neue Spielmechaniken, Gegenstände, Bauoptionen und mehr. Auf dem öffentlichen Valheim-Test-Server könnt ihr das Update bereits testen.

In dem neuen Gebiet Mistlands (zu Deutsch etwa "die Nebellandschaft") trefft ihr auf neun neue Kreaturen und einen Biom-Boss. Zudem erwarten euch dort mehr als 20 neue Materialien mit denen ihr natürlich weitere Waffen, Rüstungen und Werkzeuge sowie Upgrades für eure Siedlung herstellt. Für die Versorgung eures Charakters sorgen neue Lebensmittel und Speisen, das Baurepertoire wird ebenfalls um neue Bauelemente erweitert.

Da die Mistlands - wie der Name andeutet - nebelverhangen sind, werden euch sogenannte "Wisplights"an die Hand gegeben, die für Durchblick sorgen und euch als Orientierungshilfe dienen. Aber auch das Kampfsystem sollte variantenreicher werden: Konsumiert ihr Lebensmittel, in denen die sagenumwobene Substanz „Eitr“ enthalten ist, werdet ihr zum Zauberer und setzt euren Gegnern mit Element- oder Blutmagie zu. Weitere Abwechslung in euren Wikinger-Alltag versprechen die Hühnerzucht, die Pilzfarm und die Überarbeitung des Angelsystems.

Die Mistlands tauchen übrigens nur in noch nicht entdeckten Gebieten auf. Die Entwickler empfehlen deshalb ein neues Spiel zu starten, wenn ihr eure derzeitige Spielwelt bereits weitestgehend erforscht habt. Einen ersten Eindruck von den Neuerungen erhaltet ihr im unten eingebundenen Mistlands-Trailer. Die kompletten (englischsprachigen) Update-Notes lest ihr in der Ankündigung bei Steam.