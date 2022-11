Zero Sievert: Stalker-inspirierte Top-Down-Action im Early Access

PC

Bereits vergangene Woche ist mit Zero Sievert der heiß erwartete PvE-Top-Down-Shooter von Cabo Studio aus Italien erschienen. Heiß erwartet, denn nicht zuletzt die Popularität der Demo auf dem kürzlichen Survival Fest dürfte dazu geführt haben, dass Zero Sievert bei Release auf Platz 56 der meistgewünschten Steam-Spiele stand. Es wurde diesen Erwartungen scheinbar gerecht, erfreut es sich doch bei Content-Creatorn wie auch Spielern großer Beliebtheit und hat eine "sehr positive" Steam-Bewertung. Bei bereits 2066 Reviews. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Zero Sievert spielt in einem postapokalyptischen, osteuropäischen Setting und bietet insgesamt. Eure Basis ist ein Bunker, in dem es auch Händler und Modding-Stationen gibt. Im Wasteland mit fünf Biomen seid ihr zahlreichen Gefahren ausgesetzt und startet lediglich mit einer Waffe und einer Flasche Wasser. Ihr müsst Ausrüstung zusammensuchen, Banditen erledigen und heil wieder zur Basis zurückkommen. Doch auch die durch den radioaktiven Niederschlag beeinflusste Fauna kann eine Gefahr darstellen.

In der prozedural generierten Welt soll es mehrere Queststränge geben und ihr werdet verschiedene Charaktere treffen und mehr über die postapokalyptische Welt erfahren. Derzeit gibt es mehr als 100 Items zum Craften, Ausbauen des Bunkers und zum Handeln. Zu den verschiedenen Karten gehören ein Wald und ein Shopping-Zentrum. Jede Karte hat ihre eigenen Geheimnisse. Die mehr als 30 Waffen könnt ihr mit 150 Modifikationen an euren Spielstil anpassen.

Der Preis für Zero Sievert liegt bei 19,99 Euro. Bis zum 29.11.2022 könnt ihr aber noch vom niedrigeren Einstiegspreis von 17,99 Euro profitieren.