Golden Joystick Awards 2022: Elden Ring ist das Spiel des Jahres

Bei den 40. Golden Joystick Awards wurde das Action-RPG Elden Ring (im Test, Note: 8.5) als "Ultimate Game of the Year" ausgezeichnet. Zusätzlich gewann es in den Kategorien "Best Visual Design", "Best Multiplayer Game" sowie "Critic's Choice Award". Die Entwickler von FromSoftware dürfen sich zudem noch über die Auszeichnung als "Studio of the Year" freuen.

Zum "PC Game of the Year" wurde Return to Monkey Island (im Test, Note: 8.0) gewählt, während Stray (im Test, Note: 7.0) als "PlayStation Game of the Year", Grounded (zum Interview und Angespielt) als "Xbox Game of the Year" und Pokémon Legenden - Arceus (im Test, Note: 8.5) als "Nintendo Game of the Year" geehrt wurden.

Die Schauspielerin Manon Gage aus Immortality (zum Jörgspielt) gewann in der Kategorie "Best Performer". Der Indie-Überraschungs-Hit Vampire Surviors (zum User-Artikel) erhielt den "Breakthrough Award", während Cult of the Lamb (im Test, Note: 8.5) zum "Best Indie Game" gekürt wurde. Auch der Rhythmus-Shooter Metal - Hellsinger (zur Preview) ging nicht leer aus, er gewann passenderweise in der Rubrik "Best Audio".

In den weiteren Kategorien trugen sich Horizon - Forbidden West ("Best Storytelling"), Genshin Impact ("Still Playing Award"), Cuphead: The Delicious Last Course ("Best Game Expansion"), Slime Rancher 2 ("Best Early Access Launch"), Goat Simulator 3 ("Best Game Trailer"), Final Fantasy 14 ("Best Game Community") sowie The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ("Most Wanted Game") in die Liste der Gewinner ein.

In der einzigen Hardware-Kategorie dieses Jahres wurde das Steam Deck in der Kategorie "Best Gaming Hardware" ausgezeichnet. Die Aufzeichnung des Streams vom 22. November findet ihr unterhalb dieser News.

Hier sind die Gewinner im Überblick: