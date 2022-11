Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2022

Was bringt Freude zum Jahresende?

Teaser Einige freuen sich auf einen gruseligen Advent auf dem Jupiter-Mond Callisto, andere haben die Qual der Wahl bei neuen Serien-Staffeln und so mancher plant das Spiele-Programm für den Jahreswechsel.

Jörg Langer

Ramona Kiuntke

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich freue mich (beziehungsweise habe Angst vor tiefer Enttäuschung) auf[SPIELE/BRETTSPIELE] Neben dem keinesfalls ausschließbaren Weiterspielen vonfreue ich mich auf das-Remake von Slitherine. Sehr gespannt bin ich außerdem auf, dank Hagens mundwässrigmachender Preview von vor ein paar Wochen.[SONSTIGES] Ich freue mich auf die beiden, die wir dieses Jahr noch herausbringen wollen, und hoffe auf eine erfolgreiche[FILME/SERIEN] Gleich drei Serien buhlen mit einer neuen Staffel um meine Aufmerksamkeit. Zugegeben, alle drei sind eher leichte Unterhaltung und ich bin auch ganz froh, wenn ich mich einfach ein bisschen vom Fernseher berieseln lassen kann. Zum einen gehen die tödlichen Spiele der japanischen Seriegehen in der zweiten Staffel weiter, außerdem die vierte Season vonund die mittlerweile achte von. Daneben wird die zweite Staffel von, wird auf Netflix zu sehen sein. Aus den bisherigen Episoden der originalen Football-Serie habe ich viel Inspiration für kreative Arbeiten gezogen und ich denke, mit Basketball wird es mir da ähnlich gehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die News zu den jüngsten Inhalts-Updates fürundhaben mich ein bisschen gehyped.will auch noch gespielt werden und mitbin ich nach dem Pre-Order-Vorabzugang natürlich noch nicht fertig, seit dem letzten Novembertag geht es da erst richtig los. Wenn ich es noch unterkriege, dann werde ich auchanfangen.[SONSTIGES] Ich erwarte mit viel Spannung das Ergebnis des Vampire - The Masquerade Jams 2022. Ich habe als Teil des Teams “Beißgetränke” teilgenommen. Wir haben ein Visual-Novel-Game im Noir-Stil eingereicht. Außerdem plane ich im Dezember endlich mal wieder Leinwand und Öl in die Hand zu nehmen und ein paar aufgeschobene Projekte fertig zu stellen.[FILME/SERIEN] Mit meiner Frau werde ich noch die ausstehenden Folgen der zweiten Staffel des Animessehen. Die Season behandelt das dritte Abenteuer von Pheonix Wright und wirkt daher weniger gehetzt als die erste Staffel, in der fast alle Fälle der ersten beiden Spiele heruntergerissen wurden (und dafür das meiste an Interaktion zwischen Phoenix und Maya bei den Ermittlungen heraus kürzte). Auch von den Zeichenqualität und der Inszenierung her legt die zweite Staffel merklich zu und sorgt so für mehr Zusehspaß. Und den haben sowohl ich, der die Spiele durchgespielt hat, als auch meine Frau, die Phoenix bisher nur aus dem gemeinsam gespielten, exzellentenkannte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Horror geht bei mir immer und Science-Fiction-Horror hat nochmal einen eigenen Reiz, daher ist die Vorfreude aufgroß.hatte auf der Gamescom zwar spielerisch noch ein paar Ecken und Kanten, war aber schon enorm lustig und so sehe ich dem Erscheinen des Shooters mit sprechenden Knarren (aber nicht Psycho-Messer Knifey vergessen!) entgegen – nach den gescheitertenundschafft es damit endlich mal ein prominent beworbenes Weltraumkopfgeldjagd-Spiel auch bis zum Release![SONSTIGES] Ich freue mich auf allerlei Schokoleckereien, selbst gebackene Kekse gewisser Familienmitglieder und Baumkuchen während der Feiertage und sehe sowohl einem Besuch in der alten Heimat als auch Gäste zum Jahreswechsel bei uns in Dachau freudig entgegen.[FILME/SERIEN] Der Start war zwar bereits im November, aber ich werde diesen Monat wohl mal inreinschauen. Die erste und zum Teil die zweite Staffel vonfand ich gut, weshalb ich der neuen Serie voneine Chance geben werde. Nach den Ausschnitten, die ich gesehen habe, fürchte ich allerdings, dass mich das erzählerisch nur begrenzt anmachen wird. Deutlich mehr Lust habe ich da schon auf die finale Staffel von, auch wenn die erst ab dem 30.12. bei Netflix verfügbar sein soll. Ab und zu darf der Humor auch mal richtig primitiv sein, in der Hinsicht habe ich aber nichts mehr von der vierten Staffel vongehört, die mal für Mitte Dezember angekündigt war. Interessieren würde mich vielleicht auch die dritte Staffel vonauf Amazon Prime. Die erste Staffel hat mir insgesamt ganz gut gefallen, die zweite hat mich allerdings recht schnell verloren. Auf die werde ich auch weiterhin pfeifen, selbst wenn ich damit eventuell manch übergreifenden Handungsstrang nicht ganz nachvollziehen kann[SPIELE/BRETTSPIELE] Die meisten GG-User dürften wissen, dass ich Dead Space liebe und für eines der besten Spiele überhaupt halte. Es ist kein Zufall, dass es der einzige nach 2007 veröffentlichte Titel ist, in dem ich eine zweistellige Anzahl an vollständigen Durchgängen hatte. Nun istnicht Dead Space, aber es gibt so dermaßen viele Ähnlichkeiten, dass sich der Vergleich aufdrängt und schon früh alles danach aussah, dassmit seinem neuen Werk eindeutig Dead Space nacheifert. Ob es richtig gut wird? Das werde ich herausfinden. Aber ich schätze die Chancen als eher gering ein, dass ich keinen Spaß auf der Ishimura … ähm … auf Callisto haben werde. Ansonsten bin ich aufsehr gespannt, vor allem auf die Antwort auf die Frage, ob ich daran eher trotz oder vielleicht sogar gerade wegen des ungewöhnlichen Grafikstils meinen Spaß haben werde.[SONSTIGES] Natürlich freue ich mich am meisten auf meinen Urlaub. Ich muss einfach mal Pause machen, bevor es dann im Januar in alter Frische weitergeht.[FILME/SERIEN] 2009 hat RegisseurmitKinogeschichte geschrieben. Zwar war die Geschichte eine schlichte SF-Kopie der verklärten Pocahontas-Story, das tat dem Spektakel aber keinen Abbruch: Cameron belebte praktisch im Alleingang die 3D-Technik wieder und schuf ein visuelles Meisterwerk. Schon früh vor Release verriet Cameron, dass Avatar als Pentalogie geplant ist – und jetzt kommt mitendlich der zweite Teil in die Kinos. Da will ich natürlich dabei sein. Ansonsten glüht im Dezember die Streaming-Box: Die vierte Staffel vonerscheint, und auch die dritte Staffel vonmit. Die ersten beiden Staffeln fand ich schon großartig. Ebenfalls auf der „Will ich unbedingt schauen“-Liste ist der norwegische Film

SPIELE/BRETTSPIELE] Für den Dezember bin ich noch mit alten Spielen ausreichend versorgt und habe noch nicht alle Software-Perlen aus dem letzten Monat durch. Der Stapel der Schande ist zwar nicht groß, aber gehaltvoll. Deshalb halte ich mich mit Neuzugängen zurück. Rein kalendarisch erscheint das Klassiker-Remake Front Mission 1st zwar „schon“ am 30.11, aber zum Spielen werde ich erst im Dezember kommen. Ein etwas anderes Spiel dürfte Dragon Quest Treasures sein – normalerweise bin ich bei Spin-Offs vorsichtig, aber die Builder-Reihe aus dem Dragon Quest-Universum hat mir schon sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt.



[SONSTIGES] Dank des Tipps aus den Reihen GamersGlobal-User bin ich jetzt bei der preisgekrönten Comic-Serie Monstress von Marjorie Liu und Sana Takeda hängengeblieben. Band 6 und 7 der hervorragenden Reihe, die bereits im Jahr 2015 debütierte, liegen noch vor mir. Das muss für den Dezember reichen. Dabei gebe ich gerne zu, dass ich die Reihe auf dem Tablet lese – die gebundenen Bücher sind zwar optisch der Hammer, aber preislich mit 50 EUR pro Buch doch „etwas“ fernab meiner aktuellen Kaufkraft. Wenn ich mal viel Geld habe...



Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] In der letzten Novemberwoche habe ich das kurze Zeitfenster genutzt,im Kino zu sehen, das war toll. Nicht ganz auf dem Niveau des Vorgängers mit eineinviertel Punkten Abzug in der B-Note, aber toll. Warum ich das an der Stelle sage? Erst ab dem 23. Dezember wirdDetekivarbeit außerhalb der Lichtspielhäuser über den Ba-Dum-Streamingdienst verfügbar sein. Fürderhin bin ich natürlich beschäftigt, seichte weihnachtliche Unterhaltung durchzukauen – jede Menge Filme ebenso wie die Weihnachtsepisoden der häuslichen Lieblingsserienund. Und am vorletzten Tag des Jahres schafft es die finale Staffelaufs hiesige Netflix![Spiele/Brettspiele] Die Gelegenheit war sprichwörtlich günstig und deswegen habe ich mich jüngst mit noch mehr Titeln eingedeckt, die mich jetzt aus der Steam- respektive GOG-Seitenleiste kritisch ansehen. Je nach Lage der Dinge werde ich aus der Ist-das-schon-Retro-Eckeausprobieren und aus dem eher aktuellen Kreis[Sonstiges] Vor knapp drei Jahrzehnten (Memo an mich selbst: semantisch identische Wortgruppen finden, die nach weniger Lebensalter klingen) habe ich einmal die Bach’schen Weihnachtsoratorien auf VHS aufgenommen in der weisen Voraussicht, die mir dann ganz bestimmt hochkonzentriert anzuschauen. Daraus ist natürlich nie etwas geworden – doch in diesem Monat hole ich das nach. Also das Oratorium, nicht die Videokassette. So, jetzt ist es wieder Zeit für eine Runde Lebkuchen und Aufwärmglühwein!