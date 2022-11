PM: Unwiderstehliche Black Friday-Angebote: 8 perfekte Spiele für jeden Gamer-Typ! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr sucht nach neuem Games-Futter für eure PlayStation, um mit euren Freunden oder eurer Familie zu spielen? Egal welcher Gamer-Typ ihr seid, bei den frischen Black Friday-Angeboten ist garantiert für jeden Geschmack das richtige Spiel dabei!

Falls euch die Spiele, die wir euch nachfolgend in einer schicken Bildergalerie präsentieren, noch nicht genug sein sollten, werft unbedingt einen Blick auf das PlayStation Plus-Angebot. Alle Abo-Modelle sind deutlich reduziert.

Ihr möchtet einem Freund, der sonst eigentlich nicht so viel mit Videospielen am Hut hat, die Magie des Mediums näherbringen? Dann ist der Koop-Hit It Takes Two perfekt hierfür geeignet. Darin werden die Eltern eines jungen Mädchens in Puppen verwandelt und müssen in einem rasanten Abenteuer zusammenarbeiten, um wieder normal werden zu können. Der Titel sprudelt über vor Spielwitz und ist dabei auch für Casual-Gamer gut zugänglich, also die ideale Wahl.

It Takes Two PS4™ & PS5™

€39,99 -> €15,99 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Sollten euch noch ein zweiter Controller fehlen, habt ihr Glück: Auch der DualSense Wireless-Controller ist Teil des Black Friday-Angebots 2022.

Solltet ihr für den nächsten Familienabend noch ein neues Game benötigen, möchten wir euch wärmstens Overcooked 2 ans Herz legen. Offline könnt ihr es mit bis zu vier Spielern gleichzeitig im Koop-Modus spielen und dank dutzender Levels sowie Minispiele wird euch hierbei sicherlich so schnell nicht langweilig werden. Arbeitet geschickt zusammen, um die kniffligen Herausforderungen zu bewältigen und den Highscore zu knacken.

Overcooked! 2

€24,99 -> €6,24 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Selbstverständlich denken wir auch an die jüngeren Games-Liebhaber. Falls ihr beispielsweise mal wieder auf euren kleinen Neffen oder eure kleine Nichte aufpassen solltet, ist Ratchet & Clank: Rift Apart eine hervorragende Wahl. Es ist nicht nur ein spielbarer Pixar-Film mit einer schlichtweg wunderschönen Grafik, sondern auch ein großartiges Jump ‘n’ Run, das Hüpfsequenzen geschickt mit Action und kleinen Rätseln kombiniert. Abgerundet wird all dies von den sympathischen Hauptcharakteren. Kurzum: Ein fantastisches Game für Groß und Klein.

Ratchet & Clank: Rift Apart

€79,99 -> €39,99 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Ihr möchtet eurer Oma einmal vorführen, was Spielen auf der PlayStation 5 so besonders macht? Dann solltet ihr unbedingt das Action-RPG Horizon Forbidden West vorführen! Das zweite große Abenteuer von Aloy besticht nicht nur mit gut geschriebenen Dialogen, sondern vor allem mit seiner wunderhübschen Optik, die zeigt, wozu Sonys aktuelle Konsole in der Lage ist. Zudem werden die Möglichkeiten des DualSense-Controllers wunderbar genutzt, etwa das haptische Feedback beim Reiten durch den Verbotenen Westen oder auch die adaptiven Trigger beim Abfeuern eures Bogens.

Horizon Forbidden West™

€79,99 -> €49,59 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Für alle Sportbegeisterten unter euch, die mit ihren Freunden aus dem Verein vielleicht auch nach dem Training mal eine runde spielen möchten, ist FIFA 23 ideal. Der neueste Ableger der langlebigen Fußball-Simulationsreihe bietet mehr Umfang als je zuvor und besticht mit diversen spielerischen Neuerungen, die euch gerade in der Offensive spannende neue Möglichkeiten an die Hand geben. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig das runde Leder über den virtuellen Rasen schießen – Spielspaß garantiert!

EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition PS4™

€69,99 -> €41,99 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Perfekt für die dunklen Tage eignen sich Horrorspiele und falls ihr ein solches nicht alleine, sondern in einer kleinen Gruppe spielen möchtet, haben wir hier den nächsten Games-Tipp für euch: The Quarry. Die Story des Spiels dreht sich um eine Gruppe Teenager, die es am Ende ihres Sommercamps noch einmal ordentlich krachen lassen wollen – doch schon bald gehen unschöne Dinge vor sich. Dank des Offline-Koop-Modus könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden das Schicksal der Hauptfiguren entscheiden und den Controller immer reihum gehen lassen. Perfekt für einen Herbstabend mit mehreren Freunden.

The Quarry für PS5™

€74,99 -> €37,49 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Falls ihr Probleme beim Sehen oder Hören haben solltet und trotzdem gerne ein tolles Videospiel-Abenteuer erleben möchtet, ist der PlayStation-Hit The Last of Us Part I genau richtig. Die Reise von Joel und Ellie durch eine postpandemische Welt ist sowohl spannend als auch emotional packend. Ihr werdet dieses Erlebnis nicht so schnell wieder vergessen. Da Entwicklerstudio Naughty Dog zahlreiche Accessibility-Optionen eingebaut hat, könnt ihr den Titel sehr feinteilig ganz auf eure eigenen Bedürfnisse abstimmen.

The Last of Us™ Part I

€79,99 -> €59,99 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Eure Online-Kumpels und ihr seid auf der Suche nach einem neuen Multiplayer-Game, das ihr in eurer Gruppe gemeinsam spielen könnt? Der Mehrspieler-Hit Destiny 2: Die Hexenkönigin Deluxe Edition von den Shooter-Experten von Bungie ist da genau das Richtige. Darin warten neue Gebiete darauf, von euch erkundet zu werden. Bis zu 16 Spieler gleichzeitig können sich online ins Abenteuer stürzen und spannende Missionen sowie nervenzerfetzende Gefechte erleben. An die virtuellen Gewehre!

Destiny 2: Die Hexenkönigin

€39,99 -> €19,99 | Aktion gültig bis 28.11.2022

Falls ihr dazu passend auch euer Equipment upgraden möchtet, habt ihr ein sehr gutes Timing. Das Pulse 3D-Wireless-Headset ist aktuell ebenfalls im Angebot erhältlich.

Schlagt bei den Black Friday Angeboten für Pulse 3D-Wireless-Headsets zu!

Ihr wollt noch mehr großartige PlayStation-Games entdecken und dabei auch noch Geld sparen? Dann holt euch ein reduziertes PlayStation Plus-Abonnement und legt los!

Das waren unsere Spieletipps zum Black Friday, mit denen wir euch schon jetzt viel Spaß wünschen!