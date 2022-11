Ascent of Ashes: Colony-Builder mit taktischen Kämpfen von Rimworld-Moddern

PC

Mit Ascent of Ashes wird im vierten Quartal ein neuer Colony-Builder in den Early Access starten. Hinter dem bayrischen Studio Vivid Storm Interactive stecken die Entwickler der populären "Combat Extended"-Mod für Rimworld (aktueller DLC Biotech im Check). Ascent of Ashes möchte die tiefgreifenden Simulationen wie Dward Fortress und Rimworld mit den taktischen Kämpfen eines Xcom und Jagged Alliance verbinden. Die Schwerpunkte sollen auf Erkundung und strategischem Gameplay liegen. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Die Finanzierung erfolgte zumindest teilweise über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, bei der alle Stretch-Goals erreicht wurden. Ein Blick auf den Kickstarter-Trailer lohnt sich immer noch.

Auf einer Alien-Welt gestrandet werdet ihr Überlebende rekrutieren, trainieren und anführen und mit ihnen futuristische Ruinen auf der Suche nach Gegenständen und Ressourcen erkunden. Zu euren Gegnern gehören andere Überlebende, Stress, Krankheiten, die Reste einer raumfahrenden Zivilisation und die Umwelt selbst. Jeder Überlebende soll eigene Stärken und Schwächen, Ziele, Ambitionen, Ängste und Hassobjekte haben. Ihr werdet daher auch immer wieder entscheiden müssen, ob eine Person wirklich in eure Gruppe passt.

Die Key-Features:

Rekrutiere und Verwalte Überlebende, einschließlich zwischenmenschlicher Konflikte

Baue eine Basis und verteidige sie

Die Kolonie befindet sich in einer dynamischen, prozedural generierten und simulierten Welt mit anderen Fraktionen, handelskarawanen und Ruinen

Das Kampfsystem setzt auf pausierbare Echtzeit. Die Ausnutzung von Deckung, Unterdrückungsfeuer und Schleichen sollen eine wichtige Rolle spielen.

Eine dynamische und herausfordernde KI soll auf eure Handlungen reagieren und vor immer neue Herausforderungen stellen

Fahrzeuge von Trucks bis futuristischen Panzern, die ihr auch im Kampf nutzen könnt

Viele fremdartige Kreaturen; manche sind euch feindlich gesonnen, andere bringen Ressourcen

Verschiedene Fraktionen von Überlebenden, die alle eigene Ziele haben. Ihr könnt euch mit ihnen anfreunden oder gegen sie Krieg führen

Starker Mod-Support

Der Verkaufspreis wird voraussichtlich bei 19,99 USD, also vermutlich 19,99 EUR, liegen.