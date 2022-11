Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters: Neue DLCs angekündigt

PC

Die Grey Knights aus dem im Test sehr wohlwollend aufgenommenen Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters bekommen Verstärkung: Mit dem neu angekündigten DLC Duty Eternal wird das Einsatzteam um einen Dreadnought erweitert. Diese Kampfmaschinen beherbergen den Körper eines vor langer Zeit lebensgefährlich verwundeten Space Marines, dessen Dienst am Gott-Imperator nur noch durch die lebenserhaltenden Systeme - und dessen beeindruckende Bewaffnung - fortgeführt werden kann. Die zweite neue Klasse ist der Techmarine mit seinen geistlosen, aber ebenfalls schwer bewaffneten Servitoren.Ebenfalls ergänzt werden neue Missionen, Artefakte und eine neue Variante der "Blüte", der Seuche, die in der Kampagne bekämpft werden muss. Der Ankündigung nach werden die Neuerungen in die bestehende Kampagne integriert. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.In einem weiteren, in diesem Fall aber kostenlosen DLCnamenswird auch die Seite der Verräter der Death Guard verstärkt. Mit dabei sind der Fleshmower, eine Nahkampfvariante der bereits enthaltenen Bloat Drones, der Noxious Blightbringer, der vor allem mit diversen Debuffs eine unterstützende Rolle spielt, sowie mit dem Melta eine neue Ausrüstung für die normalen Seuchenmarines. Dieser DLC wurde für den Dezember angekündigt.