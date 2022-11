Elden Ring: Kickstarter-Kampagne für Brettspiel gestartet

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Steamforged Games, die britische Firma hinter Spieltisch-Adaptionen wie Dark Souls - Das Brettspiel (live gespielt) oder Horizon Zero Dawn - Das Brettspiel hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um nach Dark Souls nun auch Elden Ring (im Test, Note 8.5) in Bretter, Spielkarten und Würfel zu gießen. Wobei, nicht ganz: Das auf Kampagnen ausgelegte kooperative Spiel wird auf ein kartenbasiertes Kampfsystem ohne Würfelkomponente setzen.

Bis zu vier Spieler werden die aus Hexfeld-Plättchen zusammengesetzten Zwischenlande erkunden, mit NPCs reden und Quest erfüllen. Kämpfe finden dagegen – wohl vergleichbar mit Gloomhaven - Die Pranken des Löwen (im Jörgspielt) - in Kampfarenen statt, die auf die Seiten eines Questbuchs für den jeweiligen Spieler gedruckt sind. Während ein Spieler kämpft, können andere weiter die Welt erkunden oder dem Mitstreiter zu Hilfe eilen. Auf dem Kampfplan legt ihr dabei durch die Positionierung (nahe der mittigen Gefechtslinie oder weiter davon entfernt) fest, ob ihr eine neutrale, aggressive oder defensive Kampfhaltung einnehmt, was mit gewissen Boni einhergeht. Während die Gegner nach gewissen Mustern ziehen, hängt eure Effektivität im Kampf von gespielten Effekt- und Angriffskarten ab. Euren Charakter verbessert ihr durch bessere Karten für euer Deck, doch auch durch Erhöhung eurer Werte, sodass ihr zum Beispiel mit mehr Ausdauer mehr Karten auf der Hand halten könnt. In großen Dungeons wiederum kombinieren die Spieler die Seiten ihrer Bücher, um große Bosskampfarenen bilden. Wie bei den anderen Brettspielen von Steamforged fehlt es dabei nicht an Miniaturen für die Befleckten, Standardfeinde und Bosse.

Die Kickstarter-Kampagne läuft bis zum 2. Dezember 2022 um 21 Uhr. Ab 75 Britischen Pfund (circa 87 Euro, Versandkosten nicht inbegriffen) erhaltet ihr die eigenständig spielbare Erweiterung Weeping Peninsula. Das Grundspiel mit dem Reich von Godrick mit Margit als Endboss bekommt ihr ab 152 Britschen Pfund (circa 176 Euro, Versandkosten nicht inbegriffen). Außerdem könnt ihr bereits für größere Kickstarter-Pledges die Erweiterung Stormveil Castle sowie die Kickstarter-exklusiven Add-ons Erdtree Avatar und Flying Dragon Agheel erhalten. Dazu gibt es weitere Zusatzinhalte im Zuge des Crowdfundings. Aktuell gibt es keine Pläne, die Adaption des jüngsten Werks von From Software in anderen Sprachen als Englisch anzubieten. Voraussichtliche Auslieferung von Elden Ring - The Board Game ist Mai 2024.