PM: Sea of Thieves: In Season 8 kämpfst Du für Deine Fraktion (Microsoft Xbox Wire)

Es wird Zeit, Flagge zu zeigen! Nach den Ereignissen von Return of the Damned sind die Fronten in Sea of Thieves verhärtet – nun musst Du Dich für eine Seite entscheiden. In der kommenden Season bricht die aufkeimende Rivalität zu einer regelrechten Schlacht aus. Crews prallen aufeinander und in erbitterten Gefechten kämpfst Du entweder für die Guardians of Fortune oder die Servants of the Flame. Ran an die Kanonen – es gibt einen Krieg zu gewinnen.

Du kannst die nächste Seeschlacht gar nicht abwarten? Dann haben wir gute Nachrichten für Dich! Season 8 ist ab sofort als kostenloses Update für alle Spieler*innen auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC via Steam und für alle Mitglieder des Game Pass erhältlich.

Auch in dieser Season gibt es über 100 Belohnungsstufen, die Du ansammeln kannst, indem Du spielst und Deinen Ruf erhöhst. Freue Dich auf stylische kosmetische Items, jede Menge Gold und die begehrten Antiken Münzen. Zusätzlich erhältst Du mit dem optionalen Beute-Pass Zugang zu völlig neuen begehrten Premium-Items.

Gefangen zwischen den gegensätzlichen Ideologien des Piratenlords und Captain Flameheart, ist die Sea of Thieves in einen offenen Krieg abgerutscht. Mit dem neuen Hourglass of Fate an Bord können sich alle Crews, die sich dem Kampf anschließen wollen, für eine Fraktion entscheiden: Entscheide Dich für die Guardians of Fortune, die vom Piratenlord und Belle unterstützt werden, oder die Servants of the Flame, die vom Hunger der Reaper und ihrer Loyalität zu Flameheart angetrieben werden.

Sobald Du Deine Fraktion gewählt hast, ist das Ziel einfach: Versenke so viele feindliche Schiffe wie möglich. Entfalte die Kriegskarte, tauche in die Tiefen und messe Dich mit Crews ähnlicher Stärke. Wenn Du Gefechte gewinnst, verbesserst Du Deinen Ruf in der Fraktion und wirst mit einzigartigen Belohnungen entlohnt. Schaffst Du es, mehrere Siege in Folge einzufahren, erhältst Du einen zusätzlichen Loyalitätsbonus – bei vier oder mehr in Folge versenkten Schiffen, steigst Du zum Fraktionschampion auf! Doch sei gewarnt: Als Champion bist Du für alle anderen Spieler*innen in der Gegend sichtbar und ein begehrtes Ziel. Wer einen Champion besiegt, erhält besonders viele Rufpunkte.

Willst Du den Einsatz erhöhen, kannst Du Dein Schiff auch mit Schätzen beladen, bevor Du in die Schlacht ziehst. So steigt Dein Potenzial zum Sammeln von Rufpunkten weiter an. Nicht nur Deine Schätze sind eine wertvolle Fracht, sondern auch Deine Hourglass of Fate: Mit jedem Sieg steigt der Wert Deiner Sanduhr weiter an. Doch wirst Du versenkt, ist ihr bisher eingesammelter Wert verloren – genau wie die Schätze, die Du geladen hast. Steuere je nach Fraktion regelmäßig einen Außenposten oder das Reaper’s Hideout an, um den Inhalt der Sanduhr einzutauschen. Das lohnt sich mit der Zeit, denn je mehr Rufpunkte Du ansammelst, desto wertvoller werden die Belohnungen, die Du erhalten kannst. Mit der Zeit schaltest Du außerdem weitere wichtige Meilensteine frei – unter anderem erhältst Du Zugang zu neuen Bereichen im Versteck Deiner Fraktion. Hast Du Dich schon immer gefragt, wie es hinter dem Reaper’s Hideout aussieht?

Zusätzlich bietet jede Fraktion ihren Mitgliedern mit steigendem Ruf besondere Flüche, die Dir einen einzigartigen Look verleihen. Unterstützt Du die Guardians of Fortune, kannst Du Dir den Legendary Blessing of Athena’s Fortune verdienen, mit dem Du das volle Potenzial des Ghostly Curse ausschöpfst. Als Servant of the Flame sicherst Du Dir den Skeleton Curse und lässt Dein neues Aussehen beim Bonesmith individuell anpassen.

Auch Emissäre und Captains kommen nicht zu kurz: Wenn Du bereits ein Emissär für Athena’s Fortune oder The Reaper’s Bones bist, kannst Du Dich mit der entsprechenden Fraktion verbünden und profitieren. Versenkst Du Schiffe der gegnerischen Fraktion erhältst Du alle regulären Belohnungen sowie Boosts für Deinen Ruf und Emissär-Status. Für Captains gibt es in Season 8 zudem zwei neue Milestone Alignments im Schiffslogbuch: The Guardian und The Servant. Um diese Milestones zu erreichen, repräsentierst Du die entsprechende Fraktion mit Deinem Schiff und schaltest so sukzessive neue Trinkets und Anpassungsoptionen frei.

Kein Update ist komplett ohne neue Schätze vom Piratenbasar! Den Anfang macht die opulente King’s Ransom Ship Collection. Da die Night Wulf Ship Collection ein Dauerbrenner auf dem Basar ist, erscheinen dazu das neue Night Wulf Costume und das passende Weapon Bundle.

Auch Nutzer*innen des Beute-Pass kommen auf ihre Kosten: Sie erhalten nicht nur die komplette Ravenwood-Schiffskollektion – einschließlich Sammlerfigur und Segel – sondern auch das Ravenwood Costume, das sich Deinem Season-Fortschritt anpasst und immer prächtiger wird.

Zuletzt noch eine gute Nachricht für alle Schnäppchen-Pirat*innen da draußen: Sea of Thieves ist Teil des Black Friday Sale und bietet vom 24. bis 29. November satte Rabatte auf kosmetische Items aus Sea of Thieves: A Pirate’s Life und anderen kultigen Sets. Auch die seltenen und nicht minder begehrten Golden Skull Sails sind verfügbar. Wenn Du schon beim Stöbern bist, verpasse außerdem nicht das Confident Captain Emote um Dir Respekt bei Deiner Crew zu verschaffen.

Weitere Informationen zum jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab – dann kann das Abenteuer auch schon losgehen! Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuch einfach @SeaOfThieves auf Twitters.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Weitere nützliche Inhalte findest Du auf der News-Seite oder in der Sammlung der wichtigsten Protagonist*innen, sowie in den Tipps und Tricks der Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.