PM: Gran Turismo feiert sein 25. Jubiläum in Monaco im Zuge eines viertägigen GT-Weltfinales (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gran Turismo 7 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns sehr, dass wir seit 2019 zum ersten Mal das Weltfinale der „Gran Turismo World Series“ live und vor Ort ausrichten können. Passenderweise kehren wir ins Le Sporting Monte Carlo zurück, dem Austragungsort des ersten Weltfinales im Jahr 2018 und der Wiederholung im Jahr 2019.

56 der schnellsten Gran Turismo-Fahrer aus 19 verschiedenen Ländern versammeln sich zwischen 24. bis 27. November in Monaco, um in drei Championships gegeneinander anzutreten.

Eröffnet wird dieses Rennsportfest mit dem TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, bei dem 24 Fahrer um den Titel kämpfen. Die Action auf den Strecken wird ab Donnerstag, den 24. November um 17:00 Uhr MEZ, live übertragen.

Am Freitag, den 25. November, wagen sich 30 Fahrer für die Nations Cup Regional Finals auf die virtuelle Strecke. Neben der Krönung der Champions der Regionen Asien-Ozeanien, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Nord- und Südamerika werden im Live-Stream am Freitag (ebenfalls um 17:00 Uhr MEZ) die 12 Fahrer ermittelt, die am Sonntag, den 27. November (live um 17:00 Uhr MEZ), in das alles entscheidende Nations Cup Grand Final einziehen.

Zwischen den beiden „Nations Cup“-Events findet am Samstag, den 26. November (ganz richtig, um 17:00 Uhr MEZ!), der Manufacturers Cup statt. Im Manufacturers Cup treten 12 Teams aus drei Fahrern im Namen einiger führender Herstellerpartner gegeneinander an.

Es ist ein besonderer Zeitpunkt, dieses Finale auszurichten, denn es markiert den Beginn der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Gran Turismo, und ich werde während der Veranstaltung auf der Bühne diese 25 Jahre Revue passieren lassen und einen Blick in die Zukunft werfen. Seit dem ersten Gran Turismo war es immer mein Bestreben, eine konkurrenzfähige, globale Meisterschaft zu entwickeln. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf, am Wochenende unsere Weltmeister zu krönen, und ich bin mir sicher, dass wir unglaubliche Rennen erleben werden.

Diese Rennsportfeier in Gran Turismo ist nicht nur jenen vorbehalten, die das Glück haben, vor Ort in Monaco dabei sein zu können. Ein Update für Gran Turismo 7 wird am 24. November veröffentlicht und die Michelin Raceway Road Atlanta, einige neue Features und drei neue Autos umfassen: BMW M2 Competition ’18, Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87 und Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96.

Die Weltkarte wird aktualisiert und oben rechts vier Banner bekommen:

Erwähnenswert ist auch, dass von 24. November bis 3. Januar über den „Empfohlenen Bereich“ des Showcase einige der speziellen „GT World Series World Finals“-Lackierungen verfügbar sein werden, einschließlich des X2019 in den Landesfarben und einiger spezieller „Manufacturers Cup“-Lackierungen.

Wir freuen uns sehr, dass unser Botschafter, Sir Lewis Hamilton, zu uns stoßen wird, um unsere Fahrer anzufeuern. Wir werden eine weitere Gelegenheit haben, die Fortschritte von GT Sophy zu sehen, wenn die Sony-KI wieder ein weiteres Rennen zwischen der Agentin und unseren echten Fahrern veranstaltet.

Doch das ist noch nicht alles! Ich freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass wir während des „Nations Cup“-Livestreams am Sonntag in Zusammenarbeit mit Ferrari ein brandneues und aufregendes „Vision Gran Turismo“-Auto enthüllen werden. Das wird ein unvergessliches Wochenende!

Alle Livestreams stehen täglich um 17:00 Uhr MEZ auf dem YouTube-Kanal von Gran Turismo zur Verfügung.

Donnerstag, 24. November – TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Freitag, 25. November – Nations Cup Regional Finals Samstag, 26. November – Manufacturers Cup Finals Sonntag, 27. November – Nations Cup Grand Final

Weitere Infos und Updates im Laufe des Weltfinales findet ihr hier:

GT Live – https://www.gran-turismo.com/world/live/ Youtube – https://www.youtube.com/GranTurismoOfficial/ Facebook – https://www.facebook.com/GranTurismo/ Twitter – https://twitter.com/thegranturismo Instagram – https://www.instagram.com/thegranturismo/ TikTok – https://www.tiktok.com/@thegranturismo