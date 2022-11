PM: Taucht ein in The Art of Horizon Forbidden West von Dark Horse Books (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dark Horse Books, bekannt für großartig gestaltete und detaillierte Bücher und Comics, haben sich in die Welt von Horizon gewagt und eine umfassende Chronik zusammengestellt, die Fans und Sammler gleichermaßen erfreuen wird: The Art of Horizon Forbidden West – einschließlich einer Deluxe Edition mit zusätzlichem Bonusmaterial!

Gebunden in einer vollfarbigen Hardcover-Ausgabe präsentiert The Art of Horizon Forbidden West über 200 Seiten voller Konzeptkunst und Kommentare der Entwickler zum neuesten Ableger der Horizon-Saga. Diese bietet Fans der Serie noch nie da gewesene Einblicke in die Entstehung der lebendigen Spielumgebungen, der grimmigen Maschinen und der faszinierenden Stämme des Sequels.

Dieses Artbook präsentiert eine Chronik der Entwicklung von Horizon Forbidden West als spektakuläre visuelle Reise. In zwölf gemeinsam mit dem Art Team von Guerrilla kuratierten Kapiteln taucht The Art of Horizon Forbidden West tiefer denn je in die mysteriöse neue Grenzregion ein, die Aloy jenseits des Sonnenreichs erkundet.

Verliert euch im bislang unerreichten Detailreichtum der post-postapokalyptischen Welt – von breitflächigen Panoramaansichten des Westens bis hin zu liebevoll gestalteten Stammesartefakten, die die stimmungsvollen Siedlungen des Spiels mit Leben erfüllen.

„Die Konzeptkunst ist der erste beherzte Schritt in die unbekannten Regionen von Aloys Welt“, erklärt Misja Baas, Projekt Art Director bei Guerrilla, im Vorwort des Buches. „Es ist ein Prozess der Entdeckungen. Die Bilder sind ehrgeizig, wunderschön und voller Fantasie. Sie sind groß in ihrem Maßstab und clever im Detail.“

„Aber was mich beim Blättern durch diese Seiten mit überlebensgroßen Ansichten voller toller Ideen und atemberaubender Maschinen am meisten fasziniert, ist das Gefühl, dass unsere Vision in Horizon Forbidden West annähernd vollkommen Wirklichkeit geworden ist. Und an einigen Stellen wurden unsere Vorstellungen sogar noch übertroffen.“

The Art of Horizon Forbidden West erscheint in zwei Ausgaben:

● The Art of Horizon Forbidden West – Standard Edition ● The Art of Horizon Forbidden West – Deluxe Edition

Die in exklusives, wunderschönes Gold-Hardcover gebundene Deluxe Edition präsentiert ein Folio mit Druck in Galeriequalität und einen von Far Zenith inspirierten Schuber. Die Seiten, auf denen die visuell eindrucksvolle Welt von Horizon dargestellt ist, muten mit ihren qualitativ hochwertigen Druckeffekten einschließlich Metallic-Papier und Prägungen selbst schon futuristisch an.

In Kürze beim Einzelhändler in eurer Nähe

Beide Editionen von The Art of Horizon Forbidden West sind ab dem 25. April 2023 in den Buchhandlungen und ab dem 26. April 2023 in den Comicläden erhältlich! Bestellt euer Exemplar ab sofort bei Amazon, Barnes & Noble oder beim Comicladenoder Buchhändler eures Vertrauens vor.

Nähere Informationen findet ihr auf der Internetseite von Dark Horse.

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preisabweichungen im Handel möglich. Informiert euch bitte bei eurem Einzelhändler vor Ort über die Preise in eurer Region.