Game Director von God of War Ragnarök würde gerne ein Castlevania machen

PS4 PS5

Kürzlich war Eric Williams, Game Director von God of War - Ragnarök (im Test), in einem Spoilercast beim Youtube-Kanal Kinda Funny Games zu Gast. Im Zuge des rund 80-minütigen Gesprächs kommt dabei auch die Castlevania-Reihe auf, was Williams zu folgendem Satz verleitete:

Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun werde, aber wenn mir jemand diese Castlevania-Lizenz besorgt, würde ich liebend gerne eines machen.

Dabei bleibt offen, wie viel Ernst in diesen Worten von Williams liegt. Zuletzt veröffentlichte Konami lediglich Re-Releases aus der Reihe wie die Castlevania Advance Collection. Der modernste Serienteil, Castlevania - Lords of Shadows 2 (im Test) vom spanischen Entwickler Mercury Steam, erschien 2014. Jüngst zeigte sich der japanische Publisher aber wieder offen dafür, traditionsreiche Marken an externe Entwickler zu geben, wie die Ankündigung des Remakes von Silent Hill 2 von Bloober Team sowie drei weitere Silent Hill-Projekte zeigen – wobei eine Zusammenarbeit mit einem First-Party-Studio eines Konsolenherstellers auf einem ganz anderen Blatt stehen dürfte.

Wie Cory Barlog, Game Director des 2018er God of War (im Test, Note 9.0), in einem Artikel der LA Times zu Ragnarök angab, ist das Team beim zu Sony gehörigen Entwickler Santa Monica Studio aktuell auf viele unterschiedliche Dinge verteilt. Im selben Artikel gab wiederum Williams an, dass er auch nichts dagegen hätte, weiterhin nur God-of-War-Spiele bei dem Studio zu entwickeln: