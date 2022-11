Ubisoft: AC Valhalla und Anno 1800 bald auf Steam verfügbar

PC Xbox X PS5

Seit 2019 hat der französische Gaming-Riese Ubisoft keine PC-Fassungen großer Neuerscheinungen mehr auf Steam veröffentlicht, sondern nur im eigenen Shop sowie im Epic Games Store und das bereits auf Steam veröffentlichte Anno 1800 (im Test, Note 9.5) wurde nachträglich von dort entfernt. Das ändert sich nun: Am 6. Dezember 2022 wird Anno 1800 auf die Plattform zurückkehren und neben Roller Champions wird schließlich am selben Tag auch Assassin's Creed Valhalla (im Test, Note 9.0) erstmals über Valves Spiele-Store erhältlich sein – pünktlich zum Erscheinen des kostenlosen finalen DLCs The Last Chapter (seht den Teaser-Trailer dazu unter dieser News).

Gegenüber The Verge kommentierte Jessica Roache, PR-Sprecherin von Ubisoft, dass das Unternehmen ständig evaluiere, wie man die eigenen Spiele (unter Rückbindung an das übergreifende System Ubisoft Connect) zu den verschiedenen Zielgruppen bringe. Dazu unterstrich Roache, dass Ubisoft "nie die Geschäftsbeziehung zu Valve eingestellt" habe. Es gab jedoch keinen Kommentar dazu, welche Strategie Ubisoft über diese drei Veröffentlichungen hinaus in puncto Steam verfolgt und ob es Pläne gibt, die Titel für das Steam Deck zu optimieren.