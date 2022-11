Eye of the Beholder für Commodore 64 erschienen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach annähernd vier Jahren Entwicklungszeit wurde nun die C64-Version von Eye of the Beholder, an der auch GG-User v3to beteiligt ist, fertiggestellt. Sie ist eher ein Remaster mit 8-Bit-Grafik als ein Demake geworden: Alle Features der PC- und Amiga-Version sind enthalten, dazu eine Automap-Funktion und Ingame-Hilfe sowie ein Bestiarium. Die Steuerung erfolgt nicht mehr über den Zahlenblock, sondern wie bei aktuellen PC-Spielen üblich mit WASD.

Aufgrund fehlender Lizenz veröffentlicht das Team rund um den Projektgründer und Programmierer Andreas "JackAsser" Larsson das Spiel innerhalb der C64-Community als inoffizielle Fan-Portierung. Das zugehörige Cartridge-Image und auch der Sourcecode sind dabei frei zum Download verfügbar.

Das Programm ist auf C64 und C128 sowohl in PAL- und NTSC-Ausführung lauffähig. Als Datenträger wird ein Easyflash-Cartridge oder kompatible Hardware benötigt (z.B. 1541 Ultimate2+, Turbo Chameleon oder Kung-Fu-Flash). Eine Commodore 1351-Maus oder ein kompatibler Adapter ist empfehlenswert, wobei das Spiel auch vollständig per Tastatur spielbar ist.

Folgende Systemumgebungen wurden ebenfalls erfolgreich getestet:

Emulator VICE Version 3.2, bzw. unter Windows 11 Version 3.6

C64 Reloaded MK2

FPGA-Implementationen wie Ultimate64 oder MiSTer mit aktueller Firmware

TheC64 Maxi mit Firmware 1.6.1

Spielstände lassen sich auf Diskette speichern. Mit originalem Easyflash oder VICE-Emulator kann zudem ein Savegame auch direkt auf Modul hinterlegt werden. Beim TheC64 werden die Daten nicht dauerhaft gesichert, daher empfiehlt sich dort die Snapshot-Funktion der Konsole.

Weitere Details, wie etwa Informationen zu einer geplanten Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung einer Sammler-Box, findet ihr auf der Homepage des Spiels.