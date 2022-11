PM: Black Friday und Cyber Monday Angebote: Rabatte auf Xbox Series S, Controller und über 900 Spiele (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schnäppchenjäger*innen aufgepasst! Black Friday und Cyber Monday stehen vor der Tür und auch bei Xbox regnet es Rabatte und Aktionen! Spare beispielsweise bis zu 50 Euro auf den Kauf einer Xbox Series S oder profitiere von bis zu 30 Prozent Rabatt auf Controller und bis zu 67 Prozent Rabatt auf die angesagtesten Spiele.

Erlebe die Performance und Brillanz der nächsten Konsolengeneration mit 50 Euro Rabatt zum ohnehin schon fairen Preis. Egal ob routinierte*r Profi-Gamer*in oder Videospiel-Neuling – auf Xbox Series S spielen sich Deine neuen Lieblingsspiele in nie da gewesener Immersion. Finde unter tausenden von Spielen Dein nächstes Lieblingsgame und genieße jede Minute. Dank Quick Resume, schnellen Ladezeiten und Gameplay mit bis zu 120FPS, erlebst Du echtes Next-Gen-Gaming. Ermöglicht wird all das durch die leistungsstarke, patentierte Xbox Velocity Architecture. Kürzere Ladezeiten bedeutet mehr Spielzeit mit Deinen Freund*innen und der Familie während den Feiertagen. Hol Dir jetzt Deine reduzierte Xbox Series S für 249 Euro im Microsoft Store und bei ausgewählten Händlern in Deiner Nähe:

Für den perfekten Start in Deine neuen Abenteuer auf Xbox Series S lohnt sich außerdem eine Mitgliedschaft im Xbox Game Pass, der Dir Zugriff auf hunderte fantastische Spiele ermöglicht. Alle neuen Titel der Xbox Game Studios sind direkt zum Release Teil des Passes! Der Game Pass ist eine fantastische Möglichkeit, neue Titel auszuprobieren – unabhängig davon, ob Du Deine Abenteuer lieber alleine bestreitest oder am liebsten mit anderen zusammen spielst. Wenn Du den Game Pass zum ersten Mal abschließt, erhältst Du Deinen ersten Monat für nur 1 Euro – perfekt, um das Angebot auszuprobieren.

Zusätzlich zu dem satten Rabatt auf Deine neue Xbox Series S winken zu Black Friday und Cyber Monday viele weitere Deals, die Du unbedingt auf dem Zettel haben solltest. Schau am besten regelmäßig auf xbox.com, im Microsoft Store, sowie bei teilnehmenden Händlern in Deiner Nähe vorbei, da die Angebote je nach Region variieren.

Mit einem Rabatt von bis zu 67 Prozent auf über 900 Konsolenspiele und 200 PC-Spiele ist dies der ideale Zeitpunkt, um Dich mit neuen Games einzudecken. Wie wäre es beispielsweise mit Deathloop, NBA 2K23, FIFA 23, Gotham Knights, Forza Horizon 5 und anderen hochklassigen Titeln? Dein nächstes Lieblingsspiel ist vielleicht nur ein paar Klicks entfernt. Besuche einfach xbox.com oder den Store auf Deiner Konsole, um zu sehen, was im Angebot ist.

Außerdem bekommst Du bis zu 50 Prozent Rabatt auf fantastische Titel wie Forza Horizon 5, Halo Infinite, Sea of Thieves und Grounded. Damit ist für Gaming-Unterhaltung in den Festtagen auf jeden Fall gesorgt. Schau einfach im Microsoft Store oder bei Deinen lokalen Händlern vorbei und schnapp Dir Dein neues Lieblingsspiel der Xbox Game Studios. Tolle Angebote findest Du hier:

Willst Du dieses Jahr in den Feiertagen mit Freund*innen oder Familie zusammen spielen, ist das nachfolgende Angebot wie für dich gemacht: Spare bis zu 30 Prozent beim Kauf eines Xbox Wireless Controllers. Dank unzähligen Farben und Designs ist für absolut jeden Geschmack der passende Controller dabei.

Das tolle daran: Xbox Wireless Controller lassen sich schnell mit den verschiedensten Devices koppeln – egal ob Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC, Android oder iOS oder direkt mit deinem 2022er Samsung Smart-TV.

Das Xbox Wireless Controller Black Friday-Angebot findest Du unter anderem hier:

Egal, ob Du Geschenke schon weit im Voraus oder in letzter Minute besorgst – im Microsoft Store wirst Du fündig. Das Microsoft Store Versprechen bietet exzellenten Service mit kostenlosem Versand, flexiblen Bezahloptionen, Niedrigpreisversprechen und einem erweiterten Rückgabe-Zeitraum bis nach den Feiertagen. Da können die Feiertage kommen!