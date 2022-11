Splinter Cell Remake: Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es Concept Art

andere

Ubisoft scheint womöglich nicht nur mit dem Remake von Prince of Persia - The Sands of Time eine zähe Entwicklung vor sich zu haben, sondern auch mit dem Splinter Cell Remake. Erst vergangenen Monat wurde bekannt, dass Game Director David Grivel Ubisoft verlässt.

Wer nun zum 20. Geburtstag der Stealth-Action-Reihe einen neuen Trailer oder andere größere Lebenszeichen erwartet hat, wird nichts dergleichen finden. Stattdessen veröffentliche Ubisoft mehrere Konzeptzeichnungen zum Spiel sowie einen Videorückblick auf die Reihe mit Entwicklern von Ubisoft Toronto, die mit dem Remake betraut sind.

Zum Stand der Neuauflage wird hingegen nicht viel berichtet, lediglich, dass nach der Veröffentlichung der Bilder wieder weniger von dem Spiel zu hören und lesen sein wird.