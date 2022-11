Broforce: Comeback mit XXL-Update Broforce Forever

PC Switch PS4 Linux MacOS

Was passiert, wenn man künstlerisch interpretierte Karikaturen von Mr. T, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis und Sylvester Stallone kreuzt mit einem Plattformer mit reichlich, Waffen, Explosionen und viel Zerstörungspotential? Die Antwort heißt Broforce. Seit dem Release der Switch-Version 2018 wurde es ruhig um das mittlerweile acht Jahre alte Run-and-Gun.

Umso erstaunlicher ist, dass bald neue Inhalte für den Titel erscheinen sollen, denn Publisher Devolver Digital kündigte kürzlich ein Broforce Forever getauftes Update an. Dabei soll es sich um das bisher größte Update für die Baller-Action handeln, mit neuen Charakteren, neuen Missionen und neuen Freiheiten. All das soll Anfang 2023 seinen Weg in Broforce finden.