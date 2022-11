Die Test-Frage

Teaser GamersGlobal bietet diverse Formate, bei denen wir euch Spiele näher bringen. Welche Inhalts-Form schätzt ihr am meisten?

GamersGlobal bietet eine große Bandbreite an Inhalten und die Redaktion kann sich denken, dass es auch gerade die Mischung ist, die dieses Magazin für euch interessant macht. In dieser Sonntagsfrage interessieren wir uns aber für euer Feedback bezüglich der Frage, wie ihr am liebsten auf GamersGlobal etwas über Spiele erfahrt. Klassische Test-Videos? In Podcast-Form? Doch lieber über eines der GG-exklusiven Formate? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.