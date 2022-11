Ich kam, sah und verlinkte: Julius Cäsar für Civilization 6

PC iOS Linux MacOS

Civ-6-Spieler, die ihren Steam- oder Epic Games Store-Account ab sofort – und bis zum 24. November 2024 – mit ihrem 2K-Konto verknüpfen, erhalten als kleines Dankeschön für ihre Daten ab dem 21. November 2022, 19:00 Uhr, mit Julius Cäsar einen zusätzlichen Staatenlenker für Civilization 6 (zum Test) geschenkt.

Gleichzeitig dient die Aktion auch dazu, um auf den neuen Leader-Pass-DLC hinzuweisen, welcher häppchenweise zwischen November 2022 bis März 2023 erscheinen und dabei zwölf neue sowie sechs überarbeitete Anführer einführen wird. Den Anfang macht am 21. November 2022 der Great Negotiators Pack mit Präsident Abraham Lincoln (USA), Königin Mbande Nzinga (Kongo) sowie Sultan Saladin (Arabien). Die folgenden DLCs erscheinen zu späteren Zeitpunkten:

Great Commanders Pack : mit Shogun Tokugawa (Japan), Schah Nader Schah (Persien) und Sultan Süleyman der Prächtige (Osmanisches Reich)

: mit Shogun Tokugawa (Japan), Schah Nader Schah (Persien) und Sultan Süleyman der Prächtige (Osmanisches Reich) Rulers of China Pack : mit Kaiser Yongle (Ming-Dynastie), Kaiser Qin Shihuangdi (Qin-Dynastie) und Kaiserin Wu Zetian (Tang-Dynastie)

: mit Kaiser Yongle (Ming-Dynastie), Kaiser Qin Shihuangdi (Qin-Dynastie) und Kaiserin Wu Zetian (Tang-Dynastie) Rulers of the Sahara Pack : mit Pharao Ramses (Ägypten), Königin Cleopatra (Ptolemäisches Ägypen) und König Sundiata Keita (Mali)

: mit Pharao Ramses (Ägypten), Königin Cleopatra (Ptolemäisches Ägypen) und König Sundiata Keita (Mali) Great Builders Pack : mit Kaiserin Theodora (Byzanz), König Sejong (Korea) und König Ludwig dem Zweiten (Bayern, Deutschland)

: mit Kaiserin Theodora (Byzanz), König Sejong (Korea) und König Ludwig dem Zweiten (Bayern, Deutschland) Rulers of England Pack: Königin Elizabeth die Erste (England), König Harald Hardrada (Waräger-Norwegen) und Victoria - Zeitalter des Dampfs (England)

Weitergehende Informationen zu den DLCs sowie den Details zum neuen Anführer Julius Cäsar findet ihr in den nachstehenden Links und in dem offiziellen First-Look-Video am Ende dieser News.