Spiele-Check von Vampiro

PC Linux MacOS

Teaser Terra Invicta ist von den Long-War-Moddern, was Xcom-2-Fans verheißungsvoll finden könnten (oder auch nicht...). Es ist ein genregrenzensprengendes Komplexitätsmonster mit spannendem Alien-Szenario.

Was eure Berater können, hängt von deren Hintergrund ab. Durch Aufleveln, Implantate und zugeordnete Organisationen werden sie immer mächtiger und vielseitiger.

Die Aliens kommen: Das Ringen um die Zukunft

So spielt sich der Genremix

Klappt mein Anschlag, wird mir diese Beraterin keine Stationen mehr streitig machen.

Raumstationen bauen und forschen

Schiffdesign und Kämpfe sind eine Wissenschaft für sich und erfordern eine Extraportion Einarbeitung. Alternativ könnt ihr die Kämpfe oder einzelne Schiffe der KI überlassen oder sie automatisch berechnen lassen.

Fazit

Steam-Deck-Check Dank des brettspielartigen Ansatzes und guter Autopausen ist Terra Invecta gut für das Steam-Deck geeignet. Nach einer spürbaren Ladezeit läuft es insgesamt, außer bei schnellem Zoomen, flüssig genug, auch im Spielverlauf. Die Steuerung ist Custom-Tastaturlayouts bequem möglich.



Zunichte gemacht wird diese prinzipiell gute Spielbarkeit für viele Menschen dadurch, dass Schrift sowie Interface recht kleinteilig und nicht anpassbar sind.



Alien-Invasion-Geopolitik-Raumgefecht-Simulator in Echtzeit

Einzelspieler

Für Profis

Preis: 39,99 Euro

In einem Satz: Genregrenzensprengender, vielschichtiger und spannender Alien-Invasions-Simulator mit steiler Lernkurve.

Die Entwickler von Pavonis Interactive kennt ihr vielleicht durch die Modsundfürrespektive. Mithaben sie kürzlich ihr erstes eigenes Werk in den Early Access geschickt. Im weitesten Sinne ist es ein Strategiespiel. Es geht aber vielmehr um ein spezielles Szenario: Die Menschheit ist nicht allein im All. Was auf den Absturz eines Alienschiffes dann spielerisch folgt, sprengt Genregrenzen – aber auch übliche Komplexitätserwartungen an ein Strategiespiel.Ob Innovation und Faszination auch zu einem guten Spiel führen, verrate ich euch in diesem Check. Macht euch aber in jedem Fall darauf gefasst, dass sich Terra Invicta nicht jedem und vor allem nicht sofort erschließen wird: Die Lernkurve ist sehr steil, und wenn man dann im Mittelteil so langsam weiß, wie der Alien-Hase läuft, kommen die Echtzeittaktik-Schiffskämpfe als neuerlich zu erklimmende Frust-Mauer dazu.Die Ankunft der Aliens ist ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte. So gigantisch wie das Ereignis ist auch das Spiel: Sieben Fraktionen meinen die Antwort auf die extraterrestrischen Besucher gefunden zu haben. Von Flucht über Unterwerfung bis zur Vernichtung ist alles dabei, was man sich als Strategie ausdenken kann. Und entsprechend ihres Zieles agieren sie dann auch. Wenn ihr die Erde sowieso verlassen wollt, was kümmert euch deren atomare Verseuchung? Die konkreten Siegbedingungen erfahrt ihr erst im Spielverlauf, bekommt aber zwischendrin immer wieder Kampagnenaufgaben.Terra Invicta ist ein Echtzeitspiel. Das betrifft zum Beispiel die komplexe Forschung und das Verlegen von Armeen und Raumschiffen. Am wichtigsten sind eure (kosmetisch veränderbaren) Berater, die euch Hinweise geben und für euch die Drecksarbeit erledigen: Mord, Propaganda, Angriff auf Aliens, Kidnapping, Raumstationen übernehmen, Diplomatie mit anderen Fraktionen und vieles mehr. Dazu pausiert das Spiel und ihr gebt allen Beratern gleichzeitig Befehle, so dass Terra Invicta teils phasenbasiert ist. Die Missionen dauern unterschiedlich lang. Beispielsweise könnt ihr in einer Phase eine schnellere Propagandamission starten und mit einem anderen Berater versuchen, einen Kontrollpunkt im selben Gebiet zu übernehmen. Der profitiert dann schon von der Propaganda. Die Erfolgschance der Agentenaktionen hängt stark von den Fähigkeiten des Beraters ab, die ihr mit Ressourceneinsatz erhöhen könnt.Je mehr Kontrollpunkte ihr in einem Land haltet, desto mehr könnt ihr euch seine Leistungsfähigkeit für die verschiedenen Ressourcen wie Geld und Kontrollzentren zu nutze machen. Ihr könnt "eure" Länder richtiggehend managen und lenken, bis hin zu Bündnissen oder Kriegserklärungen. Wieder habt ihr die Wahl: Setzt ihr eher auf große Alleskönner wie die USA? Oder viele kleine Länder, die ihr vielleicht zu einer Gemeinschaft à la EU vereinigt? Oder wollt ihr kleine Spezialisten wie Kasachstan mit seinem Weltraumbahnhof oder Nordkorea mit seiner Atombombe (für den Notfall...) kontrollieren?Aber wie spielt sich das Ganze denn nun eigentlich? Das Setting und das Gefühl der Bedrohung stammen natürlich aus. Aber steckt in Terra Invicta auch eine Portion? Verschiebt man Armeen oder klickt man nur in Menüs herum? Das Ringen um Einfluss in Ländern klingt nach dem Kalter-Krieg-Brettspiel, entstehen also eher Board-Game-Vibes, ist es ein Geopolitik-Simulator? Und das komplizierte Schiffsdesign erinnert an. Was denn nun?Die Antwort lautet "alles ein bisschen". Grundsätzlich läuft Terra Invicta in (beschleunigter) Echtzeit ab. Beispielsweise klickt ihr auf eine Armee und wählt eine Aktion aus. Im Falle von "Deploy" zielt ihr auf eine Nachbarregion und seht die Einheit dann dorthin "marschieren". Auch Alien-Armeen bewegen sich sichtbar über den Globus. Berater seht ihr als Porträts, sie haben ein eigenes Menü mit Charakterwerten , Missionsübersicht und so weiter – vergleichbar mit Statusscreens in einem Rollenspiel (die Agenten leveln auch auf). Viel Zeit verbringt ihr mit dem Rein- und Rauszoomen und Verschieben der Ansicht, um euch einen Überblick über politische Situation sowie Position und Zustand von Agenten, Flotten und Raumstationen zu verschaffen – wobei das alles nahtlos im gesamten Sonnensystem geht. Und ihr schaut viel auf Statistiken und Übersichten.Landschlachten finden visualisiert auf dem Globus statt, bis auf "Rückzug" gibt es aber keine Einflussmöglichkeit. Raumstation-Invasionen sind eine reine Würfelaktion, abhängig von Truppenzahl und anderen Faktoren. Raumschlachten hingegen tragt ihr (sofern ihr nicht "auswürfelt" oder die KI eingreifen lasst) als komplexe Echtzeittaktik mit viel Micromanagement aus: Ihr steuert eure Schiffe haarklein, lasst sie etwa um die eigene Achse drehen, wobei es viele Taktiken gibt. Beispielsweise ein Raketenabwehrschiff mit starker Frontalpanzerung vorauszuschicken, auch wenn es kaum manövrierfähig ist – es soll ja nur Schaden schlucken. Am ehesten fällt mirein als Vorbild für die Raumkämpfe. Bis ihr Schiffsdesign, siehe nächster Abschnitt, und Raumgefechte halbwegs beherrscht, werdet ihr viel Lehrgeld zahlen müssen.Während ihr auf der Erde die Landkarte friedlich oder militärisch neu gestaltet, müsst ihr euch zunehmend auch ums All kümmern. Ihr baut Raumstationen im Orbit, die zunächst vor allem bei der Forschung helfen. Die Forschung ist zweigeteilt in Globale Forschung und Projekte. Von der Globalen Forschung profitieren alle Fraktionen. Wer am meisten zu einer neuen Technologie beigesteuert hat, darf dann das nächste Forschungsfeld bestimmen. Mit ausreichend Knowhow könnt ihr so bestimmte Technologien gezielt ansteuern oder aber blockieren. Durch die Globale Forschung werden mit Zeitverzug Projekte freigeschaltet, die ihr spezifisch für eure Fraktion erforschen (oder von anderen Fraktionen klauen!) könnt. Erst dadurch werden zum Beispiel neue Module für eure Raumstationen oder größere Kontrollpunkte möglich.Eine Ressource ist besonders: "Boost" benötigt ihr, um Tonnage von der Erde ins All zu befördern. Auch wenn ihr das ganze Spiel über immer weiter auf der Erde ringt, geht es im frühen Midgame zusätzlich auch im Sonnensystem weiter! Da euch diese Ressource gerade anfangs oft ausgeht, sollet ihr möglichst schnell Minen auf anderen Himmelskörpern errichten. Mit den so gewonnenen Ressourcen wie Seltenen Erden könnt ihr Stationen, Module und Raumschiffe direkt in der Schwerelosigkeit bauen statt sie teuer dorthin zu befördern. Dadurch ändert sich auch, wie ihr eure Länder am besten managen solltet. Mal ganz davon abgesehen, dass es auf der Erde immer mehr brennt. Zwischen Stationen, Erde, Himmelskörpern zoomt und scrollt ihr übrigens nahtlos hin und her.Über all dem hängt düster die Bedrohung durch die Aliens, die ich als Resistance bekämpft habe. Ich beharkte mich mit deren verbündeten Fraktionen und schaltete sogar zwei Alien-Agenten aus. Als ich dann auch noch erstmals ein Alien-Schiff in einem taktischen Gefecht abschoss, waren die Aliens sauer und zerstörten aus Rache eine meiner Stationen. Ihr müsst euch also immer gut überlegen, wann ihr wie weit gehen wollt und ob es das wert ist. Sofern ihr die guten Übersichten und Statistiken nutzt, agiert ihr immer gut informiert.Ich weiß nicht, was beeindruckender ist: Der mutige Ansatz von Pavonis Interactive, einen hochkomplexen und sogar Astronomie und Physik berücksichtigenden Alien-Invasions-Simulator bauen zu wollen, oder dass das auch noch hervorragend gelingt. Ich habe selten ein Spiel erlebt, das sich so entfaltet wie Terra Invicta und immer wieder neue spielmechanische Facetten offenbart, und dabei noch so viele Wege bietet!Und je länger das Spiel dauert, desto mehr entfaltet sich seine Vielschichtigkeit. In mir rattert es ständig, welche Strategien ich unbedingt noch probieren sollte. Gerade beim ersten Durchgang ist Terra Invicta ein ganz besonderes Erlebnis. Mit den Aliens und Fraktionen baut es (Gegen-) Spieler auf, über deren Ziele ihr euch anfangs gar nicht im Klaren sein könnt. In dieser ausgeprägten Form habe ich das noch nie erlebt. Selten habe ich mich über Meilensteine wie meine erste Raumstation, ein abgeschossenes Raumschiff oder eine Basis auf dem Mond so gefreut wie in Terra Invicta. In weiteren Partien könnt ihr dann immer neue Strategien entwickeln. Und noch mehr entdecken. Der Wiederspielwert ist aufgrund der mannigfaltigen (Start)Möglichkeiten und Strategien enorm.Enorm ist aber eben auch der Einarbeitungsaufwand, Terra Invicta ist ein klarer Fall für zeitgesegnete Genreprofis (oder extrem leidensbereite Fortgeschrittene). Ihr seid quasi gezwungen, nach dem Tutorial auch immer wieder auf andere Quellen wie die offizielle Wiki zurückzugreifen. Aber schon im ersten Run werdet ihr stetig dazulernen. Auch durch eigene Fehler, die ihr meist korrigieren könnt. In meinem ersten, richtigen Run stecken rund 40 Stunden. Ich bin glaube ich recht erfolgreich und im Midgame. Zeit solltet ihr also mitbringen. Dank der sehr guten Autopausen spiele ich allerdings mittlerweile oft auf sehr hoher Geschwindigkeit, so dass künftige Partien kürzer werden.Den Early-Access-Status werdet ihr dem, einmal geladen, sehr flüssig laufenden Spiel kaum anmerken. Es fehlen keine Texte, das Nutzerinterface bietet viele Komfortfunktionen und endlich mal einen gescheiten Outliner. Am Balancing und etlichen anderen Aspekten wird noch geschraubt. Musikalisch abgerundet wird das Spielerlebnis von den Breakdown Epiphanies aus Hamburg, die schon beifür Furore sorgten. Für mich ist Terra Invicta ein Kandidat für das ambitionierteste und außergewöhnlichste Spiel dieses Jahres!