eXplorminate: Podcast-Interview mit Tim Bender, CEO von Hooded Horse

Im aktuellen Podcast der Strategieexperten von eXplorminate haben Rob, Ben und Drexy den CEO von Hooded Horse, Tim Bender, zu Gast. Hooded Horse ist ein relativ junger Indie-Publisher, dessen Fokus auf innovativen Strategie- und Rollenspielen sowie Simulationen liegt. Zum Portfolio gehören etwa Old World (im Spiele-Check) von Soren Johnson, der durch Civilization 5 und Off World Trading Company (im User-Artikel) vielen von euch ein Begriff sein dürfte oder auch durch das kürzlich in den Early Access gestartete Terra Invicta (Spiele-Check in Arbeit).

Der englischsprachige Podcast dreht sich natürlich um Hooded Horse, die Philosophie des Publishers, die Zusammenarbeit mit Entwicklern und das Portfolio.

Die ungefähren Timestamps:

00:43 Intro

02:35 Publishing Philosophy

05:14 Tim's interest in strategy games

09:34 Terra Invicta

13:18 Disrupting the publishing industry

24:04 Pushing the strategy game genre

35:23 In search of developers

38:05 Release roadmap

42:14 Why Hooded Horse?

46:12 The Silmarillion and other scenarios

51:20 Wrap up

Wenn ihr euch für Indiespiele interessiert, solltet ihr euch die Folge nicht entgehen lassen.